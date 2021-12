Peaky Blinders saison 6 : ce personnage que l’on croyait mort sera finalement de retour

Les fans de Peaky Blinders sont en état de choc. La série policière diffusée sur Netflix en France, a terminé le tournage et n’attend plus qu’une date officielle pour la saison 6, qui verra le retour de l’un des personnages préférés de tous et que l’on croyait mort.

Peaky Blinders, le drame d’action criminelle de la chaîne BBC qui suit la vie de Thomas Shelby (Cillian Murphy), arrivera sur les écrans des fans en 2022 avec la sixième et dernière saison de l’histoire de la famille de gangsters qui a passionné des millions de fans depuis sa création en 2013.

La sortie de la saison 6 de Peaky Blinders a été retardée en raison du blocus imposé à partir de début 2020 suite à la pandémie. Heureusement, les acteurs et l’équipe sont retournés sur le plateau au début de l’année et ont récemment terminé le tournage.

La saison 6 de Peaky Blinders est actuellement en post-production et les derniers épisodes devraient être diffusés sur la BBC au cours du premier semestre de l’année prochaine. Steven Knight, le créateur de la série policière, a confirmé que l’histoire de la famille de gangsters dirigée par Thomas Shelby aboutira à la production d’un long métrage.

Le dernier épisode de Peaky Blinders sera plus sinistre que les précédents. La série révélera enfin qui a trahi Thomas Shelby à la fin du cinquième épisode, lorsqu’il a tenté d’assassiner son ennemi Oswald Mosley lors d’un événement public. Selon les indices publiés en prévision du dernier volet, son cousin Michael Gray (Finn Cole) pourrait être derrière tout cela.

Le retour inattendu d’Alfie Solomons

La vérité est que la saison 6 de Peaky Blinders ramènera également l’un des personnages préférés des fans de la série policière de la BBC. Par le biais d’un sombre teaser, il a été révélé lundi 29 novembre que le personnage de Tom Hardy, Alfie Solomons, qui a apparemment été tué à la fin du quatrième volet, sera de retour. Dans le teaser à faible luminosité, on peut voir le sinistre Tommy Shelby qui s’approche d’Alfie et lui dit :

“Je pense que j’ai écrit votre dernier acte.”

À la fin de la saison 4 de Peaky Blinders, les fans ont assisté au moment où Alfie a reçu une balle dans le visage. Mais le précédent épisode de la série laissait entendre qu’il était vivant, ce qui a été confirmé à la fin. Et d’après le nouveau teaser, c’est Thomas Shelby lui-même qui lui fera face, mais avec une apparence plutôt détériorée.