Peaky Blinders Saison 6 Julia Roberts rejoint-elle la série?

– – – – – – Lorsqu’une série aussi grande que Peaky Blinders nous a laissés suspendus à la finale, on ne peut pas demander de suite. De plus, la saison cinq nous a laissé le plus gros cliffhanger de tous les temps. Qui a dénoncé le chef de gang Tom Shelby? Nous ne voyons généralement pas ce genre de cliffhanger dans les séries télévisées. Même, le réalisateur Anthony Byrne, admet que c’est plutôt inhabituel. On savait déjà qu’il faudrait attendre assez longtemps pour une nouvelle saison. Mais avec toute cette situation pandémique, cela semble être encore plus long. Il faudra attendre Peaky Blinders Saison 6 pour savoir qui a trahi Tom Shelby (Cillian Murphy) à Oswald Mosley (Sam Claflin). Donc, si vous êtes à la recherche de tous les détails sur Peaky Blinders 6, vous êtes au bon endroit. Continuez à lire pour obtenir tous les deets. La BBC a laissé entendre que le sixième volet de la série primée pourrait sortir en 2021. Au fil des ans, Peaky Blinders a été témoin d’une série de stars invitées. Sam Neill, Aidan Gillen et Adrien Brody ont fait leur apparition dans la série. C’est dans l’air que Julia Roberts va rejoindre le casting de la série dans la saison 6. À la finale, nous avons trouvé Shelby pointant son pistolet vers sa tête. Mais nous savons qu’il ne rencontrera pas encore sa fin. Cependant, la série est connue pour tuer de grands personnages, souvenez-vous de John Shelby. Avec tout ce drame sur le cliffhanger, les créateurs nous ont donné un certain soulagement. Il a été discuté que le flux de la série serait le même que lors des saisons précédentes. Avec un début, un milieu et une fin, puis cela recommencerait et sauterait à quelques années plus tard. De plus, ils ont promis de fournir une justification définitive et claire de la fin. Même les fanatiques ont essayé de deviner le traître. Des doigts ont été pointés vers Billy Grade (Emmett J. Scanlan) et le fidèle compadre de Tommy, Barney Thompson (Cosmo Jarvis). En outre, il est supposé que les opportunistes Michael (Finn Cole) et Gina Gary (Anya Taylor-Joy) se sont foutus du chef de gang. Dommage qu’il faille attendre une année entière pour faire sortir le secret, courtoisie coronavirus. – – –

