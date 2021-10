Peaky Blinders saison 6 : une date de sortie possible révélée par le créateur de la série

in

Les fans de Peaky Blinders attendent depuis près de deux ans le sixième épisode de la série, et le créateur Steven Knight leur a donné une lueur d’espoir quant à une éventuelle date de sortie.

Le créateur Steven Knight a révélé que Peaky Blinders sera de retour sur les écrans très bientôt, puisqu’il a laissé entendre que la sortie est prévue pour le printemps 2022.

Tommy Shelby (Cillian Murphy) a été vu pour la dernière fois avec un pistolet sur la tempe lorsque, dans une hallucination, sa défunte épouse Grace Shelby (Annabelle Wallis) lui a demandé de la rejoindre ; c’est l’image que les fans gardent de la dernière fois qu’ils ont regardé la série.

Les fans restent impatients de savoir ce qui va arriver à Tommy et l’attente risque de ne plus être très longue. Le créateur Steven a annoncé que Peaky Blinders pourrait revenir entre mars et mai 2022 avant de commencer à travailler sur un film de suivi.

“Je vais écrire le long métrage qui sera mis en place et filmé à Birmingham. Et ce sera probablement la fin de la route pour Peaky Blinders tel que nous le connaissons.”

Le film devrait commencer à être tourné fin 2022, voire début 2023, pour une sortie en 2024. Si cette attente semble longue, les fans y sont habitués.

En ce qui concerne les teasers de la série, alors que Tommy aimait Grace, il a élevé ses deux enfants, mais semble prêt à la rejoindre dans l’au-delà. Après que son plan pour tuer Oswald Mosely (Sam Claflin) a été mis en péril, Tommy a cru qu’il n’y avait pas d’autre issue que de s’enlever la vie.

Dans la scène de Peaky Blinders, c’est la voix de Grace qui lui a demandé de prendre une arme et de la rejoindre dans la mort. Il semble que Tommy va vraiment reconsidérer le fait de s’enlever la vie, mais il doit penser à ses enfants, qu’il ne voudra pas abandonner.