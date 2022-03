Peaky Blinders Saison 6 : quelle date de sortie officielle sur Netflix en France ?

Peaky Blinders s’apprête à livrer sa sixième et dernière saison. Les nouveaux épisodes de la série de gangsters, commencent à arriver sur la BBC outre-Atlantique mais la saison 6 n’est pas encore disponible sur Netflix en France.

La longue attente de la saison 6 de Peaky Blinders touche à sa fin. La série policière du réseau de diffusion britannique BBC est restée absente des écrans des fans depuis la première de la saison 5 en août 2019, ce qui a maintenu les fans dans un état d’anxiété totale, pour savoir ce qui va lui arriver à Tommy Shelby.

Peaky Blinders a sorti sa saison 6 sur la BBC

La sixième et dernière saison de Peaky Blinders mettant en vedette Cillian Murphy a commencé à être diffusée le dimanche 27 février sur la BBC. Le retour de la série sur les écrans des téléspectateurs a été officiellement annoncé à Birmingham, la ville où se déroule le drame à succès, lorsqu’un énorme panneau d’affichage est apparu dans le quartier de Digbeth à l’extérieur du pub Old Crown.

Sur l’affichage de 12 mètres de haut, il montre la date exacte de la première des nouveaux épisodes ainsi que le personnage joué par Cillian Murphy, le sinistre Tommy Shelby, dont le sort dans l’ultime saison de la série, qui comptera au total six chapitres intenses, est totalement incertain. Nous n’aurons qu’à attendre le 13 avril pour que le drame conclue son histoire.

Peaky Blinders Series 6 Trailer 🔥 BBC

Rappelons que Peaky Blinders est également disponible sur Netflix.

Une date de sortie officielle sur Netflix enfin annoncée

Netflix a confirmé que la saison 6 de Peaky Blinders sortira sur la plateforme de streaming le 10 juin 2022, avec les six épisodes diffusés simultanément. La dernière saison a récemment été diffusée en avant-première sur BBC One et BBCiPlayer, le premier épisode ayant été diffusé sur les plateformes britanniques le 27 février. Cependant, les spectateurs internationaux ont dû attendre un peu plus longtemps et spéculer sur la date à laquelle ils seraient en mesure de rattraper la célèbre série jusqu’à présent.

On a hâte de les retrouver aussi. L’intégrale de la saison finale de Peaky Blinders : le 10 juin. pic.twitter.com/4sMQs6mcMZ — Netflix France (@NetflixFR) March 10, 2022

Et comme déjà indiqué, les fans verront à nouveau Cillian Murphy reprendre son rôle de Tommy Shelby en tant que chef du gang familial en quête de rédemption dans cette sixième et dernière saison. Aussi, parmi les personnages qui reviendront, se trouve son frère Arthur Shelby qui sera à nouveau joué par Paul Anderson, tandis qu’Ada Thorne revient en tant que Sophie Rundle, qui a un sévère avertissement pour le gangster.

On dit que la dernière saison de Peaky Blinders est très explosive. Cependant, après la fin de la série, le tournage d’un film devrait commencer, ce qui a été précédemment confirmé par son créateur Steven Knight.