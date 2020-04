Peaky Blinders saison 6 Date de sortie, Cast & Plot Detail

– Publicité –



Peaky Blinders saison 6 se produit, quelle que soit la fin sombre et sombre de Peaky Blinders saison 5. Mais assez de l’ancien. Ce qui est fait est fait et il est maintenant temps de voir ce que Steven Knight, le cerveau de Peaky Blinders, nous réserve.

Il a déjà dit qu’il travaillait sur deux saisons supplémentaires – même si cette nouvelle n’a pas été confirmée par la BBC.

« Nous en faisons définitivement (série) six,», A-t-il déclaré au Birmingham Press Club (via BBC News). « Et nous le ferons probablement.

«Après la série quatre, c’est devenu fou. Nous avons parlé à Cillian Murphy et il est tout à fait d’accord, et le reste de la distribution principale est là pour ça. »

Mais comme nous l’avons dit, la BBC a refusé de commenter l’avenir de ce drame criminel à notre demande. Knight a également discuté de la façon dont la série était initialement susceptible de se terminer après la saison cinq.

«À l’origine, nous allions y mettre fin avec cette série, mais je pensais seulement qu’il y a tant d’hommes et de femmes qui ne s’y lancent qu’aujourd’hui», il a dit. « Ce serait vraiment dommage d’arrêter »

Entendre entendre! Quelle est la planification suivante?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 6 de Peaky Blinders.

Quand Peaky Blinders saison 6 sortira-t-elle?

Le tournage de la période 6 de Peaky Blinders est retardé en raison de la situation mondiale actuelle.

Le réalisateur Anthony Byrne a expliqué: «Nous étions si proches du début de la saison de tournage. Des mois de travail acharné par notre équipe talentueuse, engagée et travailleuse.

«Des décors ont été construits, des costumes ont été fabriqués. Objectifs et caméras analysés. Les emplacements ont été réservés. Toute la préparation a été terminée. C’est vraiment dommage de ne pas pouvoir le faire pour vous à ce moment-là. «

Depuis lors, Anthony a partagé quelques mises à jour supplémentaires sur le statut de l’année 6 via une Q&R Instagram en direct, qui impliquait également des messages de caractère dans le casting.

Il a expliqué qu’il n’y avait pas de date de retour fixée pour le tournage, ils devaient commencer en mars 2020 avant le retard et auraient pu être le jour 23 d’une prise de 78 jours le 23 avril 2020.

Il a également expliqué qu’ils prennent normalement environ 13 jours pour prendre chaque épisode. Le tournage aurait donc dû se terminer vers le 17 juin 2020, jusqu’à ce retard.

Quand le tournage recommencera-t-il?

Anthony a lu un message rare dans Cillian Murphy, où il a parlé de la saison 6, en plus de se moquer de la façon dont Tommy gérerait la vie de verrouillage.

S’adressant au podcast officiel de l’émission, Obsessed With Peaky Blinders à propos d’une date de sortie potentielle, le réalisateur Anthony Byrne a déclaré: « Je n’ai aucune idée car ce serait sorti, peut-être l’ancien 2021, quelque chose comme ça. »

Mais cette date de sortie suggérée n’a pas encore été prise en charge par la BBC.

« Que pouvez-vous me dire sur la série 6? »@samclaflin et le réalisateur Anthony Byrne rejoignent @Laurence_Moza pour Obsédé par #PeakyBlinders, sur BBC Sounds 🎧👉 https://t.co/eNACmYkRCk pic.twitter.com/8KIBswy3cW – Sons de la BBC (@BBCSounds) 24 septembre 2019

La BBC l’a déjà laissé tard pour annoncer la saison cinq, donc même une fois le tournage repris, nous ne le saurons probablement pas avant un certain temps.

Il y a fort à parier que la période six de Peaky Blinders apparaîtra sur Netflix après sa diffusion sur BBC One, si elle suit le même schéma que la saison cinq, qui a atterri sur la plateforme de streaming le mercredi 22 avril 2020.

Combien d’épisodes y a-t-il dans Peaky Blinders Saison 6?

Toutes les cinq saisons de la série BBC ont connu six épisodes, donc, à moins d’un changement important, nous nous attendons à ce qu’un autre chapitre suive ce modèle. Nous comprenons également que la saison 6 de Peaky Blinders, l’épisode 1 sera connu sous le nom de «Black Day».

La BBC voit clairement son avenir dans le streaming, avec des émissions telles que Peaky Blinders en tête. « L’acceptation des nouveaux programmes devant être disponibles pendant au moins 12 semaines, cela apportera une réelle valeur ajoutée aux redevances », a déclaré la directrice des articles de la BBC, Charlotte Moore (via Radio Times) après l’annonce.

Qui est dans Peaky Blinders saison 6?

La finale de la saison cinq s’est terminée avec Tommy Shelby qui cherchait à perdre la tête et s’apprêtait à se suicider après avoir été trahi lors de sa tentative d’assassinat ratée contre Oswald Mosley (Sam Claflin) – qui a été confirmé pour revenir en sixième année par Byrne.

Avec un cliffhanger aussi audacieux, nous supposerions que la sixième année reprendra là où elle s’était arrêtée, avec Cillian Murphy de retour comme Tommy Shelby, Helen McCrory comme Polly Gray, Paul Anderson comme Arthur Shelby, Finn Cole comme Michael Gray et Sophie Rundle comme Ada Thorne.

Il y a aussi:

Lizzie Shelby (Natasha O’Keeffe)

Finn Shelby (Harry Kirton)

Johnny Dogs (Packy Lee)

Ésaïe (Jordan Bolger)

Jessie Eden (Charlie Murphy)

Billy Grade (Emmett J scanlan)

Peaky Blinders Saison 6 a-t-il lancé des camées?

Dans des nouvelles encore plus excitantes, Knight a confirmé que Stephen Graham apparaîtra dans la saison six ou la saison sept.

« Ne vous inquiétez pas … nous procédons avec cela, mais pas pour ce particulier [fifth] séries», A-t-il conseillé à Obsessed With Peaky Blinders. «Pas Al Capone – je ne voulais pas aller vers l’ouest car c’est un champ de mines dès que vous entrez dans des gangsters de Chicago. Je me réfère à lui la dernière série, mais je ne voulais pas y entrer. «

Lorsqu’on lui a demandé quelle serait la fonction de Graham, il a expliqué: « Je l’ai déjà et je ne vais pas vous le dire [laughs]! «

Quel est le scénario de la saison 6?

Knight lui-même a déjà taquiné ce qui nous attend en tête de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent. « Je viens de terminer l’écriture de la chaîne six et c’est encore le meilleur » il a conseillé la BBC.

Après leurs victoires NTA, Steven Knight a conseillé Digital Spy et d’autres médias: « Peaky a augmenté suite à la réponse du public … J’espère qu’ils resteront avec nous car il y a beaucoup à venir. »

De plus, il a dit qu’il pourrait y avoir « quelques surprises concernant le lancer », et il a décrit Alfie Solomons comme « immortel » – cela signifie-t-il qu’il sera de retour?

Alors, que se passera-t-il dans le prochain chapitre? Tommy est chef adjoint de l’Union britannique des fascistes aux côtés du chef Oswald Mosley. Il fait une tentative d’assassinat ratée sur Oswald, mais il a été trahi par quelqu’un.

La grande question est: qui a mouchardé? Michael? Billy Grade? Johnny Dogs? Nous regardons chacun des suspects ici.

Michael Gray essaie et ne parvient pas à reprendre Shelby Company Ltd, avec sa mère Polly démissionne.

Bande-annonce de la saison 6:

Les remorques sont généralement publiées à partir du mois précédant cette première, donc une fois que nous aurons cette date très importante, nous aurons la possibilité d’estimer si elle atterrira.

Peaky Blinders season 5 est disponible sur BBC iPlayer et Netflix.

Obsessed With Peaky Blinders – hébergé par le rédacteur en chef de Digital Spy, Laurence Mozafari – est maintenant disponible et disponible pour être écouté sur BBC Sounds.

Mais vous pouvez profiter de la bande-annonce de la saison 5:

