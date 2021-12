Peaky Blinders Saison 6 : Un autre personnage mort dont le retour n’est pas à exclure

La saison 6 de Peaky Blinders est prête à livrer aux fans les derniers épisodes de la série policière en 2022. L’une des théories les plus fortes implique le retour de Grace Shelby, que l’on croit morte. L’actrice Annabelle Wallis a réagi.

Peaky Blinders est le drame policier à succès qui a débuté sur le réseau de diffusion britannique BBC en 2013, et est resté à l’antenne pendant cinq saisons violentes devenant l’une des séries les plus regardées dans son genre à la télévision. Actuellement également disponible sur la plateforme de streaming Netflix, les fans attendent avec impatience l’arrivée du sixième et dernier épisode pour connaître le sort de Tommy Shelby (Cillian Murphy).

Annabelle Wallis a abordé son retour avec la saison 6 de Peaky Blinders en tant que Grace Shelby

La saison finale de Peaky Blinders est confrontée à un retard dans sa diffusion. Le drame policier a été affecté par les restrictions dues à la crise sanitaire mondiale, mais heureusement, les acteurs et l’équipe ont réussi à retourner sur le plateau au début de 2021, le tournage s’étant achevé il y a quelques mois seulement. Les derniers épisodes sont actuellement en post-production, comme l’a précisé le showrunner sur les médias sociaux, et une première est attendue début 2022.

Le drame de la BBC doit répondre à de nombreuses questions sans réponse. À la fin de la saison 5, les fans ont vu Tommy Shelby être trahi par un de ses proches, suite à une tentative d’assassinat ratée du politicien Oswald Mosley. Certaines théories indiquent que Michael Gray pourrait être impliqué dans cette affaire, ce qui a été renforcé par une interview du créateur de Peaky Blinders, Steven Knight.

Et en parlant des hypothèses des fans de Peaky Blinders, une autre qui prend de l’ampleur concerne le retour de Grace Shelby, le personnage qui était joué par Annabelle Wallis jusqu’à la troisième saison de la série, après avoir été tuée par une balle qui était destinée à Tommy. Rappelons que Grace a épousé Tommy et a eu leur fils Charles ; et selon les rumeurs, la femme apparemment morte du personnage de Murphy est toujours en vie. Selon les téléspectateurs, elle a simulé sa mort pour rester sous couverture pendant tout ce temps.

Annabelle Wallis a déjà déclaré que Grace Shelby avait encore du travail à faire dans Peaky Blinders, alors n’excluez pas son retour avec la saison 6.

Alors que l’on soupçonne le retour de Grace Shelby pour la sixième et dernière saison de Peaky Blinders, l’actrice Annabelle Wallis s’est adressée directement à Digital Spy pour aborder la question mise en avant par les fans du drame policier, après qu’elle ait tweeté que son personnage a une “affaire inachevée” dans l’intrigue de la série, et si cela signifie qu’elle apparaîtra dans la sixième et dernière saison. En parlant exclusivement de son prochain album, Silent Night, la star a déclaré ce qui suit :

“J’ai des amis très loyaux dans la bande des Peaky Blinders et si je disais quoi que ce soit, je pense que j’aurais beaucoup d’ennuis. Il y a un spectacle. Ils travaillent sur une série et il y a beaucoup de choses étonnantes qui se passent dans le monde de Peaky Blinders. Comme Cillian et moi nous le disons souvent, c’est vraiment le cadeau qui continue à donner. C’est devenu un monde à part entière. Donc je suis excité par tout ça.”

Wallis a refusé d’offrir d’autres détails, mais n’a pas non plus répondu à la question de savoir si Grace reviendra ou non dans les derniers épisodes de Peaky Blinders. Cependant, cela n’exclut pas qu’elle fasse une nouvelle apparition dans la dernière saison de la série policière de la BBC. Il est probable que le personnage revienne, car, comme Knight l’a dit précédemment, Tommy Shelby sera racheté et deviendra bon. Par conséquent, le fait que Grace revienne et rejoigne son mari pour rattraper le temps perdu ne serait pas du tout farfelu.