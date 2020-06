« Peaky Blinders » Saison 5: Récapitulation de la date de sortie, du casting, de l’intrigue et de tout le reste

– – –

«Peaky Blinders» de Steven Knight est l’une des séries les plus excitantes de la BBC.

Cette série explique les exploits de la famille Shelby au lendemain de la Première Guerre mondiale.

Après le succès retentissant de la saison 5 de cette série, les téléspectateurs aspirent à sa sixième saison.

La première saison des «Peaky Blinders» a été créée le 12 septembre 2013 sur BBC Two. En près de sept ans, cette série a sorti cinq saisons. À chaque saison, l’intrigue et la cinématographie s’améliorent.

Cette série a des millions de téléspectateurs parce qu’elle est le mélange parfait d’éléments de sensations fortes et de suspense.

La cinquième saison de cette série est structurée autour d’un Tommy gonflé émotionnellement. Cette saison a reçu 84% de critiques de la part des critiques et 86% du public de Rotten Tomatoes.

Récapitulons les détails essentiels de la merveilleuse saison 5 de « Peaky Blinders ».

Date de sortie de la saison 5 de «Peaky Blinders»

La cinquième saison de la série dramatique criminelle de la période britannique a débuté le 25 août 2019. Comme les saisons précédentes, cette saison a également comporté six épisodes.

Les quatre premières saisons de «Peaky Blinders» ont été diffusées sur BBC Two, mais la cinquième saison a été diffusée sur BBC One. Cette série s’est terminée le 25 septembre 2019, mais a sans aucun doute fait sensation aux téléspectateurs pour la sixième saison.

L’intrigue attendue de « Peaky Blinders » Saison 5

La cinquième saison commence avec des membres de la famille Shelby qui se réunissent pour discuter du Wall Street Crash de 1929.

En cette saison, Tommy hallucine sa femme décédée, peut-être à cause d’un sentiment de culpabilité ou de sa dépendance accrue aux opiacés. Michael revient à Birmingham de Détroit après avoir perdu une grande fortune. Il vient avec sa femme nouvellement mariée, Gina.

Le tournant majeur de cette série est l’échec tragique du plan de Tommy. Tommy prévoit de tuer Mosley, un politicien fasciste et l’un des ennemis les plus puissants de Tommy Shelby, mais son plan échoue. On ne sait toujours pas qui a trahi Tommy, et cette saison se termine avec un cliffhanger.

Il est probable que la saison 6 révélera le traître.

Le casting de « Peaky Blinders » Saison 5

Le casting de la saison 5 de « Peaky Blinders » avait les acteurs suivants: –

Cillian Murphy en tant que Thomas «Tommy» Shelby

Helen McCrory en tant que Elizabeth «Polly» Grey

Paul Anderson comme Arthur Shelby

Annabelle Wallis en tant que Grace Burgess

Neil Maskell comme Winston Churchill

Finn Cole en tant que Michael Gray

Sam Claflin comme Sir Oswald Mosley

Avec ces acteurs, de nombreux autres acteurs talentueux faisaient également partie de la saison 5 de « Peaky Blinders ».

