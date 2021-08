Peaky Blinders : les 3 plus grandes erreurs historiques commises par la série

in

Il est très difficile pour une série historique d’atteindre l’exactitude des événements qu’elle dépeint. Peaky Blinders n’est pas exempt de ces problèmes et les fans les plus détaillés le dénoncent.

Peaky Blinders, la série dramatique inspirée par les gangs, se prépare actuellement pour sa sixième saison après un final captivant qui a laissé tous les fans sur leur faim. Mais qu’est-ce que ses fans ont à dire sur les échecs de la série au fil des saisons ?

Les fans de Peaky Blinders doivent être très attentifs au drame diffusé sur Netflix en France en raison des nombreuses intrigues complexes et fragiles qui sont dévoilées devant eux. Cependant, beaucoup recherchent également des détails historiques clés, ce qui les amène à découvrir des inexactitudes dans la série. Voici 3 détails que les fans ont récemment critiqués et qu’ils ne pardonneront pas facilement.

Erreur historique dans la voiture conduite par Tommy Shelby

La deuxième saison de Peaky Blinders reprend le suspense intense de la première saison qui a vu Grace Shelby (Annabelle Wallis) se retrouver face à l’inspecteur Campbell (Sam Neill). À la fin de l’émission, on les voyait tous deux armés de fusils pour voir qui appuierait sur la gâchette.

Et le début de la saison a montré que c’est Grace qui a décidé de tirer sur le policier peu fiable. Après cette révélation, la série passe à l’année 1922, où les Peaky Blinders reviennent pour semer la terreur chez tous ceux qui les croisent une fois de plus. Mais au début de l’épisode, il y a une erreur apparente concernant le véhicule que l’on voit conduire Tommy Shelby (Cillian Murphy).

Erreur dans les répliques de Tommy Shelby et de son fils

Bien que Peaky Blinders nous ramène au bon vieux temps de l’après-guerre, il est parfois difficile de se souvenir de tout lorsqu’il s’agit d’événements mineurs de cette époque. La vérité est que les producteurs ont omis un petit détail dans la scène entre Tommy et son fils qui est passé inaperçu.

La veille de Noël 1925. Tommy Shelby (joué par Cillian Murphy) et son fils laissent une tourte à la viande pour “Santa and Rudolph”, mais il n’y avait pas de rennes nommés Rudolph jusque dans les années 1930. L’auteur du personnage de Rudolph n’était même pas encore diplômé en 1925 et a commencé à écrire un livre sur les rennes en 1939.

Erreur détectée dans un appel de Tommy

Les téléspectateurs ont vu Tommy prendre le téléphone et demander une connexion outre-mer vers les États-Unis, mais un fan a fait remarquer que cela aurait été impossible à l’époque.

Le premier appel téléphonique transatlantique officiel n’a eu lieu que le 7 janvier 1927. WS Gifford, président de l’American Telephone & Telegraph Company, téléphone à Sir Evelyn P. Murray, secrétaire du General Post Office britannique, au sujet du nouveau circuit commercial. La possibilité d’appeler directement les États-Unis n’est apparue qu’en 1970 et était limitée aux appels entre Londres et New York.

Pour rappel les saisons 1 à 5 de Peaky Blinders sont dispo en intégralité sur Netflix.