Peacock s’excuse pour les blagues «  sauvées par la cloche  » de Selena Gomez

Peacock a présenté ses excuses pour un épisode «Sauvé par la cloche» qui a utilisé la greffe de rein de Selena Gomez pour quelques blagues et met son argent là où sa bouche est.

Un porte-parole de la plateforme de streaming NBC a déclaré samedi à TheWrap: «Nous nous excusons. Nous n’avons jamais eu l’intention de faire la lumière sur la santé de Selena. Nous avons été en contact avec son équipe et ferons un don à son organisme de bienfaisance, le Selena Gomez Fund for Lupus Research at USC.

Il y a eu un tollé sur les réseaux sociaux samedi, alors que les fans de l’actrice et de la chanteuse ont exigé des excuses ou que l’épisode soit retiré de la plateforme. Ils ont envoyé «RESPECT SELENA GOMEZ» sur Twitter pendant des heures.

Lisez aussi: Selena Gomez est furieuse pour la blague « sauvée par la cloche » à propos de sa greffe de rein

Dans le sixième épisode de la saison, les adolescents de Bayside High se font retirer leur téléphone et l’école sombre dans le chaos alors que les étudiants disent à haute voix le genre de commentaire sur la culture pop qu’ils réserveraient pour les médias sociaux, entre autres. Au cours de la scène en question, deux adolescents se disputent dans le couloir pour savoir qui a fait don d’un rein à Gomez en 2017 après avoir reçu un diagnostic de lupus des années plus tôt. (En réalité, la donatrice était son amie Francia Raisa.) agrafe, les deux personnages se chamaillent, l’un insistant sur le fait que c’était la mère de son ex-petit ami, Justin Bieber, tandis qu’un autre a déclaré que c’était son ancien meilleur ami, Demi Lovato.

Le graffiti est vu dans une autre partie de la vidéo demandant: « Selena Gomez a-t-elle même des reins? »

« Nous serions ravis que vous retiriez le épisode avec ces choses écrites sur le mur. Quand quelqu’un fait une blague avec une personne atteinte de lupus, c’est manquer de respect à toutes les personnes qui se battent quotidiennement pour survivre, avec des problèmes de système immunitaire, de reins, de peau… »un tweet adressé à Peacock dit.



Les fans ont également partagé Photos de la star en convalescence à l’hôpital et des clips d’un entrevue Gomez l’a fait avec Savannah Guthrie de NBC News. Dans l’interview, réalisée aux côtés de Raisa, Gomez dit alors qu’elle combat les larmes: «J’espère vraiment que nous pourrons aider quelqu’un. Je fais vraiment. Je ne pense pas que ce que nous avons vécu était facile. Je ne pense pas que c’était amusant. J’espère que cela incite les gens à se sentir bien, à savoir qu’il y a de très bonnes personnes dans le monde.

Le redémarrage a été créé le jour de Thanksgiving.