Peacock de NBC Universal a ajouté 10 millions d’abonnés depuis son lancement

Les guerres de streaming ont officiellement commencé aux États-Unis. Des acteurs établis tels que Netflix, Amazon Prime et Hulu ont été confrontés à une concurrence intense de Disney + et HBO Max ces derniers mois, ainsi que certains d’Apple TV +.

La situation s’est encore intensifiée à la mi-juillet lorsque NBC Universal a lancé son service de streaming – Peacock – dans tout le pays après une sortie limitée en avril. Et il s’avère que l’offre a pris un départ fantastique.

Peacock a plus de deux fois plus d’abonnés que HBO Max

La société mère de NBC Universal Comcast aujourd’hui a annoncé que Peacock avait dépassé les 10 millions d’abonnés depuis le lancement du service de streaming à capacité limitée pour les abonnés de Comcast en avril.La société n’a pas révélé combien de ces abonnés se sont inscrits après le déploiement à l’échelle nationale plus tôt ce mois-ci. De même, le nombre d’utilisateurs abonnés au niveau gratuit n’a pas non plus été révélé.

Quoi qu’il en soit, les résultats annoncés par Comcast placent Peacock dans une position impressionnante après un si court laps de temps. Le rival HBO Max, par exemple, ne comptait que 4,1 millions d’abonnés à la fin du mois de juin.

Le service de streaming Apple TV +, en revanche, aurait dépassé les 10 millions d’abonnés en février. Cependant, ce nombre comprend des tonnes d’essais gratuits d’un an et seuls 5 millions avaient activement utilisé le service.