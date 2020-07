Peacock : à peine lancer que le ménage dans le contenu commence

Le lendemain du lancement de la vidéo à la demande, certains films importants, dont Fast & Furious et Evan tout-puissant, ont été supprimés, tandis que d’autres devraient l’être dans les semaines à venir.

Les trilogies Jurassic Park et Matrix ont été fortement impliquées dans la publicité pour la plateforme, mais elles devraient toutes deux être retirées le 31 juillet.

C’est également le cas de Shrek, le drame apocalyptique Children of Men, de l’aventure La momie et du titre d’horreur emblématique The Blair Witch Project.

