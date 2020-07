Paz Padilla ne sera pas aux premières auditions de «Got Talent Spain 6»

La sixième édition de ‘Got Talent Spain’ est déjà en cours. Le spectacle de talents produit par Fremantle pour Mediaset Espagne a déjà commencé les enregistrements de sa nouvelle saison au Teatro Coliseum central de Madrid. Des dizaines d’artistes ont déjà franchi l’impressionnante scène pour démontrer qu’ils sont dignes d’un poste dans l’espace que mène Santi Millán. Mais la surprise pour tous est que pour la première fois dans l’histoire du format dans notre pays, dans les premiers enregistrements, il n’y avait que trois juges qui ont apprécié les performances.

Santi Millán et le jury «Got Talent España 6»

Ainsi, «Got Talent Spain» a eu ses premières auditions avec Risto Mejide, Dani Martínez et Edurne comme juges. Les trois se répètent après le succès de la cinquième édition tout en Paz Padilla n’était pas présent lors des premiers jours d’enregistrement et rejoindra plus tard, comme Mediaset Espagne l’a confirmé dans son profil Twitter officiel. La comédienne rejoindra le reste de ses collègues dans quelques jours et pourra ainsi valoriser nombre des artistes qui visitent le Coliseum Theatre et lui accordent également son précieux Golden Pass; à aucun moment elle ne sera exclue du programme. La direction de l’espace a choisi ne pas remplacer l’artiste aux jours des enregistrements auquel il n’a pas pu se rendre et a préféré avoir trois membres dans le jury.

Un changement sans aucun doute important mais qui ne sera pas si perceptible dans le format compte tenu du fait que ‘Got Talent Spain’ est un programme enregistré et édité dans lequel les performances sont entrecoupées de chaque émission à différents jours. Grâce à cela, l’équipe Fremantle peut s’assurer que Paz Padilla est « présent » dans chacune des auditions que Telecinco émet en prime time et ne disparaît donc de l’espace dans aucune d’entre elles. Un fait qui pourrait éventuellement être fait de cette façon pour avoir la figure de l’actrice et présentatrice à succès dans tous les versements depuis l’espace.

‘Got Talent’, un format réussi

L’espace produit par Fremantle pour Telecinco reviendra sur la grille de Telecinco et le fera après une cinquième édition record. L’espace a clôturé sa saison avec un 29% de part et près de trois millions de téléspectateurs lors de son grand gala final, avec une part moyenne de 21,7% et 2 345 000 téléspectateurs dans toutes les émissions. Il a réussi à dépasser le nombre de spectateurs aux troisième et quatrième et a été celui qui a réalisé une part record dans l’histoire du format dans notre pays. Maintenant, l’espace dirigé par Santi Millán fait face à cette nouvelle étape visant à égaler et même dépasser ces notes élevées.