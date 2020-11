Payne Haas promet de combattre le feu par le feu lors d’une répétition potentielle de la bagarre d’origine avec Tino Fa’asuamaleaui

La star du blues Payne Haas a juré de combattre le feu par le feu s’il est confronté à une répétition de la bagarre enflammée du deuxième match avec Tino Fa’asuamaleaui du Queensland dans le décideur Origin.

Les deux grands hommes ont fourni le point culminant de la série lors de leur affrontement lors de la victoire 34-10 de la Nouvelle-Galles du Sud dans le deuxième match, et bien que Haas ait déclaré que la victoire était sa plus grande priorité, il a admis qu’il n’était pas du genre à craindre un autre. bagarre.

«Je ne reculerai pas», a-t-il déclaré à Nine News lorsqu’on lui a demandé quelle serait sa réaction à une nouvelle bagarre.

« C’est State of Origin (et) on ne revient jamais à quelque chose comme ça, surtout ce genre de choses.

« Si jamais cela se reproduit, moi ou aucun de mes coéquipiers ne reculerai. »

Haas et Fa’asuamaleaui échangent des coups vigoureux lors de la victoire 34-10 des Blues dans le deuxième match (Mark Kolbe / Getty)

Le joueur de 20 ans a également révélé ce qu’il avait fait avec son maillot du deuxième match déchiré lors de la brutale rencontre avec Fa’asuamaleaui.

« Mon père l’a » mis en sac « , alors je vais le lui donner quand je reviendrai à Brisbane », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’il va (encadrer le maillot déchiré). Il m’a dit tout de suite après le match qu’il voulait le maillot tout de suite et il va l’encadrer. »

La promesse de Haas de se défendre vient après avoir édulcoré la perspective d’un match de combat répété avec les Maroons dans la décision de mercredi.

« Nous avons un match à gagner, je ne suis pas là pour être un combattant, je ne suis pas là pour essayer de montrer la taille de mes balles. Je suis juste là pour faire mon travail pour l’équipe », Haas m’a dit.

« Ma tête va être là sur leur carte, je dois être préparé pour ça et continuer à m’entraîner dur. »