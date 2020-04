PAX West 2020 insiste sur le fait qu’il se passe toujours, Internet répond

2020 a effectivement été annulé, du moins du point de vue des événements physiques et des rassemblements, et il n’y a pas de fin claire en vue. Alors que la plupart des événements ont annulé ou sont passés au numérique pour le reste de l’année, les organisateurs de PAX West 2020 insistent sur le fait que l’événement de la fête du Travail se déroule toujours en septembre. Penny Arcade a publié une déclaration optimiste irresponsable sur le site de PAX West, ainsi qu’une explosion de relations publiques envoyée à la presse, pour souligner que malgré l’incertitude persistante de la pandémie de COVID-19, PAX West aura toujours lieu à Seattle, Washington à partir de septembre 4e – 7e.

Voici la déclaration complète:

Héy! Nous espérons que vous restez en sécurité et en bonne santé en ces temps incertains. Nous avons tendance à être assez calmes à cette période de l’année, mais comme nous avons eu des questions de fans et d’exposants, nous voulions faire savoir à tout le monde qu’à partir de ce moment, nous prévoyons toujours de créer un grand PAX West pour ce Labour à venir. Week-end de jour (du 4 au 7 septembre) pour vous, et nous mettrons à jour notre site Web avec plus d’informations sur les badges et l’inscription à l’hôtel dans les mois à venir. Notre première priorité est toujours votre sécurité, et cela s’étend aux questions de santé publique. Au cours de l’année, nous continuerons de surveiller la situation et de travailler avec les responsables de la santé à tous les niveaux du gouvernement, et nous avons l’intention de suivre toutes les directives du CDC et de l’OMS dès leur publication. Cela dit, les mesures déjà prises par notre centre des congrès et le gouvernement local nous ont laissés optimistes et nous continuerons de travailler avec eux pour nous assurer de prendre les bonnes mesures tout au long de l’été. Nous avons hâte de vous accueillir chez nous comme nous l’avons toujours fait, mais jusque-là – que vous donniez une course à Tom Nook pour son argent, et que Sephiroth soit défait dans votre sillage.

Les perspectives pour PAX West 2020 semblent ridiculement optimistes compte tenu des inconnues qui existent toujours autour de COVID-19. La semaine dernière, la gamescom – l’un des plus grands événements de jeu au monde – a annulé son événement physique de fin août en raison de la limitation des grands rassemblements par l’Allemagne jusqu’à la fin de l’été. Microsoft a déclaré que tous ses événements pour le reste de l’année seraient numériques, et Sony a annulé son apparition au Brazil Game Show en octobre.

Le consensus des chiffres de l’industrie des jeux à ce stade est que PAX West 2020 ne se produira pas réellement. Il est possible que cette insistance à aller de l’avant soit basée sur les affaires, essayant de forcer l’annulation à la demande de la ville ou de l’État afin de conserver les polices d’assurance annulation que les organisateurs ont mises en place pour l’événement (qui stipulent souvent que la couverture sera ne sera maintenue que si l’annulation échappe au contrôle de l’organisateur).

Quoi qu’il en soit, le fait de souligner que l’événement ira de l’avant alors qu’il serait irresponsable de tenir est manifestement trompeur pour les exposants et les participants potentiels qui doivent établir un budget et planifier, ainsi qu’un mépris flagrant pour la santé et la sécurité des participants, indépendamment des promesses faites autrement.

