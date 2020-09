PAX Online m’a donné un aperçu de ce que les conventions de jeu pourraient devenir

La semaine dernière s’est terminée sur le tout premier PAX Online. Penny Arcade Expo est un incontournable de la communauté des joueurs depuis des lustres. Avec l’annulation actuelle des plus grandes conventions de jeu, la mise en ligne était un véritable moment «le futur est là». Il y a sept mois, PAX s’est associé à Steam pour faire quelque chose, mais cela fonctionnait en tandem avec le PAX qui se déroulait à l’époque.

Il y avait beaucoup à absorber, mais en même temps, il n’y en avait vraiment pas. Si tel est l’avenir, les conventions joueront un rôle bien différent d’avant. Nous sommes allés à PAX (PAX, PAXII?) Avant, mais jamais comme ça!

Le bon

Je me prépare actuellement à vendre ma maison et à emménager dans une nouvelle. Pourquoi cette information est-elle pertinente? Parce que j’ai pu assister à des événements dans le confort de ma maison ou par téléphone. Entre la peinture et l’emballage, j’ai pu écouter une présentation sur Ghostrunner. Je suis allé à mon tout premier panel, qui mettait en vedette les acteurs de la voix d’Overwatch. Je l’ai fait principalement en faisant des allers-retours vers notre unité de stockage. J’ai envoyé des demandes de renseignements tout en allant faire un jogging matinal et j’ai suivi plus tard dans la journée.

Mieux encore, la viande et les pommes de terre de ces événements pour la presse sont les jeux. Pour les démos de jeu pratiques, les équipes nous ont simplement envoyé la démo directement. Nous pourrions faire des choses comme avoir une lecture guidée sur Discord, mais j’ai préféré une approche solo.

Ce qui est vraiment intéressant, c’est que le contenu du jeu est désormais toujours vert. La plupart de ces jeux ne sortent pas tout de suite. Cela signifie que je peux les jouer, laisser mes pensées ruminer et revenir pour voir si mes sentiments changent. Cela donne à l’ensemble une sensation beaucoup moins précipitée et réelle. Il n’y a pas non plus de files d’attente ou de foule pour vous ralentir. Je l’aime.

Le mauvais

Les aspects sociaux de PAX Online se sont donc principalement produits sur Discord. C’était beaucoup à assimiler. C’était accablant d’une manière décevante. L’une des grandes choses à propos des conventions est d’avoir quelque chose qui vous a été réservé pour attirer votre attention. Bien que le format en ligne d’une convention fonctionne pour aller à votre rythme, il n’est pas amusant de parcourir trois heures de flux pour voir si quelque chose avait l’air cool. C’est exactement le contraire de ce que j’espérais.

Pax Online a présenté un salon des médias pour la presse. C’était correct mais c’était surtout rempli de gens qui discutaient de jeux ou de contenu. Cela et il y avait quelques individus choisis qui semblaient exister dans le seul but de se vanter des choses. Je me fiche du fait que tu as cinq exemplaires de ce jeu, j’essaye d’en parler Cristaux. En fait, c’était plus amusant de rejoindre des chaînes et de parler simplement à des amateurs excités pour certains jeux. Même avec ce niveau d’accessibilité, il y avait une déconnexion émotionnelle. Juger la réaction de quelqu’un à un panel ou à un jeu ne semblait pas naturel.

Personnellement, c’était super pour les détails. Le problème avec cela est que vous pouvez rechercher presque tous les jeux en développement et obtenir presque la même expérience avec la recherche. Il y a des bandes-annonces partout sur YouTube, des vidages d’informations sur les sites de développeurs et des discussions en ligne sur des endroits comme Reddit qui peuvent fournir essentiellement les mêmes informations. PAX Online était cool, mais aussi redondant.

Le gros point d’interrogation

Je mentirais si je disais que je n’ai pas apprécié l’événement de 10 jours qui était PAX Online. Le point culminant a été de passer une heure avec un groupe de personnes aléatoires à jouer parmi nous sur le chat Discord. Dans le vide, c’était une belle expérience. Peut-il ou va-t-il remplacer la vraie chose? J’en doute fortement. Je pourrais cependant voir PAX Online définir le cadre pour l’avenir des conventions en ligne.

Si l’événement avait présenté un peu plus d’interactivité ou un meilleur espace virtuel, je serais tout à ce sujet. C’est un exemple un peu plus extrême mais en juin, Devolver Digital a publié Devolverland Expo sur Steam. C’est un FPS idiot qui vous fait visiter les stands pour découvrir les nouveaux jeux Devolver Digital. S’il y avait un hybride de PAX Online et une expérience comme celle-là, ce serait parfait. Peut être?

La configuration de PAX Online consistait beaucoup plus à avoir un espace spécifique pour parler des jeux et discuter des jeux. La plupart du contenu multimédia réel a été traité en dehors du canal Discord ou par e-mail. Plusieurs fois, je me suis retrouvé à cliquer sur des liens vers des flux Twitch ou des vidéos YouTube. J’appellerais cela surfer sur Internet avec des étapes supplémentaires.

Dans l’ensemble, je pense que nous devons voir plus de conventions en ligne qui repoussent les limites de l’innovation. Ce sera certainement beaucoup plus sain et plus sûr. Ce serait formidable pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à un événement ou qui n’ont pas les fonds nécessaires pour y assister. En même temps, je ne vois pas non plus que cela soit un remplacement 1: 1.

Qu'est-ce que tu penses? Avez-vous participé à l'événement PAX Online?

