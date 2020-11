Pavard est probablement absent du FCB contre BVB

Prochaine mauvaise nouvelle pour le FC Bayern: comme ça image-Le journal a rapporté vendredi soir qu’en plus de Niklas Süle, Alphonso Davies et Joshua Zirkzee, Benjamin Pavard raterait également le match de haut niveau contre le Borussia Dortmund samedi (à partir de 18h30 dans le téléscripteur en direct).

Selon cela, Pavard a raté à la fois l’entraînement de jeudi et l’entraînement final de vendredi et n’a pas voyagé plus tard avec l’équipe dans le bus pour l’aéroport de Munich, d’où les champions du record allemands se sont envolés pour Dortmund dans un jet privé.

Bouna Sarr sera donc dans la formation de départ contre BVB, indique le rapport. Pourquoi Pavard a raté le meilleur match à Dortmund n’était pas clair au départ. Un rapport de Ciel Selon le muscle du Français, du liquide s’est accumulé, c’est pourquoi une utilisation contre BVB est hors de question.

Pavard n’était pas dans la formation de départ dans seulement trois des douze matchs obligatoires précédents des champions du record d’Allemagne. Il a raté le match de coupe contre Düren en raison d’un match international avec l’équipe de France la veille, contre le Hertha BSC le 3 et contre l’Eintracht Francfort la 5e journée, il a été épargné par l’entraîneur Hansi Flick.

Après Süle, dont les tests corona positifs, il y a encore confusion, et Davies (ligament déchiré à la cheville), le FCB manque désormais le troisième défenseur à l’arrière quatre contre Dortmund.

Cependant, Flick avait également des nouvelles positives à rapporter lors de la conférence de presse en termes de détails personnels pour le match à Dortmund. « Leon Goretzka s’est entraîné hier, je compte pleinement sur lui », a expliqué Flick. Le milieu de terrain central avait raté le match de Ligue des champions à Salzbourg (6-2) en raison de problèmes de mollets.

Comme le FC Bayern, le Borussia Dortmund s’inquiète pour le personnel défensif avant le match de haut niveau: il est toujours douteux que les défenseurs centraux habituellement placés Emre Can (après avoir survécu à l’infection Covid 19) et Mats Hummels (problèmes musculaires) joueront pouvez. « Là, » a déclaré l’entraîneur Lucien Favre, « il faut attendre. » De plus, Dan-Axel Zagadou (blessure au genou) et Marcel Schmelzer (cure de désintoxication après une opération au genou) seront définitivement absents.

BVB contre le FC Bayern: alignements probables