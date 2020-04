Paul Wesley, un ancien de Vampire Diaries, discute avec Batwoman de la première réalisation de DCU

Avec Le CWc’est Batwoman revenir ce dimanche (une semaine plus tôt que son partenaire dans Supergirl lutte contre le crime) avec le Paul Wesleyépisode dirigé « A Narrow Escape », il est un peu trop facile (et une insulte à nos « normes élevées » de comédie) de se lancer directement dans tout un tas de blagues de vampires / chauves-souris, mais nous sommes mieux que ça, les gens. On est mieux que ça. Au lieu de cela, nous préférerions entendre The Vampire Diaries alun comme il marque sa première fois à la barre d’une série dans l’univers DC. Alors que Wesley a pris les rênes du réalisateur sur des épisodes de Chasseurs d’Ombres et Legs, l’acteur a expliqué que travailler dans la DCU est un autre type de défi et d’opportunité: « J’ai réalisé et travaillé sur beaucoup de séries surnaturelles / intensifiées mais je n’avais jamais rien fait dans le monde DC. Il y a quelque chose de très excitant à être une petite partie d’une franchise aussi massive. Je ne suis en fait pas un grand type de bande dessinée, mais j’aime Batman, en particulier Christopher Nolanla version de. J’ai aussi pensé Joker était l’un des meilleurs films de l’année dernière, je l’ai regardé plusieurs fois. Donc, être impliqué dans ce monde, pour ainsi dire, était extrêmement attrayant et très humiliant. «

L’histoire principale de « A Narrow Escape » trouve Kate (Ruby Rose) toujours en retraite auto-imposée pour la culpabilité qu’elle ressent au sujet du meurtre, ce qui signifie que le reste de la « Team Batwoman » doit intensifier ses efforts pour sauver Gotham. Pas si facile à faire quand Batman ennemi le détonateur réapparaît et décide de faire une bombe sur le thème Vu hommage aux citoyens de Gotham comme son «casting». Mais c’est l’intrigue secondaire impliquant Alice (Rachel Skarsten) le temps dans Arkham Asylum qui était « la partie préférée de Wesley de l’épisode à tourner ». Comme vous êtes sur le point de le voir dans l’image suivante, le temps d’Alice à l’intérieur se révélera suffisamment tordu pour tester même ses limites, ce qui est exactement ce que Wesley recherchait.

« C’est une scène où le gardien d’Arkham essaie essentiellement d’effectuer une sorte de lobotomie pour la » guérir « du monde fantastique dans lequel elle vit. Mais plus que tout, pour essayer de la briser et de la faire prisonnière du système / installation. Orange mécanique se rencontre Nid de coucou ressentir, ce qui rend très inconfortable à tourner. « Pour Wesley, c’est Skarsten qui a élevé la scène au-delà de ce qu’il imaginait: » C’est une actrice absolument brillante, et je ne dis pas cela à la légère. J’ai travaillé avec beaucoup de gens au fil des ans et c’était une telle joie de la regarder sur les moniteurs parce que je n’avais aucune idée de ce qu’elle allait faire ensuite. Elle est spontanée mais toujours en contrôle total de qui est son personnage, émotive mais ajoute également un sens de l’ironie et de l’humour, sans parler de sa facilité et de sa gentillesse à travailler avec. Elle est vraiment une joie pour n’importe quel réalisateur et j’espère retravailler avec elle. «