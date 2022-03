Comment Paul Verhoeven a révolutionné Cannes avec Benedetta, l’histoire d’une religieuse lesbienne

Que serait le Festival de Cannes, ou tout autre, sans un film qui révolutionne et qui suscite aussi la controverse. L’homme chargé de faire tout cela pour l’édition 2021 est le célèbre réalisateur Paul Verhoeven, qui a présenté Benedetta, un film sur la vie d’une religieuse lesbienne dans l’Italie du XVIIIe siècle.

Le cinéaste responsable de Robocop, Basic, entre autres films, concourt à Cannes avec l’histoire de Sœur Benedetta (Virginie Efira), une religieuse pieuse qui est convaincue d’être en contact avec Jésus. Cette nonne verra comment son monde change complètement lorsque Bartolomea (Daphne Patakia) arrive au couvent en Toscane. La relation entre Benedetta et Bartolomea ira au-delà de la religion, puisqu’ils développeront une passion intense et charnelle.

La controverse n’est pas seulement générée par l’histoire elle-même, mais aussi par les grandes scènes de nudité et de rapports sexuels. Lors de la conférence de presse de présentation du film, les médias internationaux ont bombardé Verhoeven et toute la troupe de questions. Le réalisateur de 89 ans, fidèle à son style, n’a rien lâché.

« Je ne comprends pas comment on peut blasphémer en racontant quelque chose qui est arrivé. On ne peut pas changer l’histoire, on ne peut pas changer les choses qui se sont passées. Je pense donc qu’il est stupide de parler de blasphème dans ce cas », déclare le réalisateur à propos de la pièce de théâtre sur laquelle son film est basé, Sister Benedetta de Judith C. Brown.

Paul Verhoeven at 'Benedetta' Press Conference - Cannes 2021

Lire cette vidéo sur YouTube

Interrogé sur les scènes de nudité et de sexe, le réalisateur a répondu : « Je suis surpris qu’il y ait des gens qui ne veulent pas voir la réalité de la vie. D’où vient ce puritanisme ?

Pour sa part, l’actrice Virgine Efira a soutenu Verhoeven en disant qu’il n’y a pas beaucoup de réalisateurs qui savent capturer et filmer la sexualité. « La nudité est inintéressante lorsqu’elle n’est pas représentée magnifiquement, mais ce n’est pas ce que fait Paul. Lorsque nous avons enlevé nos vêtements, tout était très joyeux », a ajouté Efira.

Benedetta – Official Trailer

Lire cette vidéo sur YouTube

Malgré toute la révolution provoquée par le film, Verhoeven concourt pour sa troisième Palme d’or. Son travail est en concurrence avec d’autres œuvres majeures telles que « Annette » de Leos Carax, avec Adam Driver et Marion Cotillard ; « Tout s’est bien passé » de François Ozon et « Le genou d’Ahed » de Nadav Lapid.

Canal+ diffuse ce mardi 1 mars 2022 Benedetta à 21h13.