PAUL SCHEER Hébergement MARVEL Book Club avec DAMON LINDELOF, Plus

Crédits: Marvel Entertainment



Communiqué de presse

Marvel Entertainment a annoncé aujourd’hui le lancement d’une toute nouvelle série numérique, MARVEL PRESENTS: THE WORLD’S GREATEST BOOK CLUB avec PAUL SCHEER, une série hebdomadaire de six épisodes célébrant vos bandes dessinées préférées et la communauté qui les entoure. Cette série amusante et légère est animée par l’acteur et comédien Paul Scheer, qui sera rejoint par des invités célèbres, dont Damon Lindelof, Gillian Jacobs, W. Kamau Bell, Phil Lord, Yassir Lester et Jason Mantzoukas. La série est produite en partenariat avec Supper Club avec Paul Scheer, Jason Sterman, Brian McGinn et David Gelb en tant que producteurs exécutifs.

Pour les fans, les magasins de bandes dessinées ont été et seront toujours le cœur de la communauté de la bande dessinée; un lieu pour les fans nouveaux et de longue date de se réunir et de partager leur passion, leur fandom et leur appréciation pour la forme d’art tout en apprenant quelque chose de nouveau. En tant qu’amoureux de la bande dessinée Marvel depuis toujours, Scheer cherchera à capturer une partie de cette expérience de la bande dessinée en plongeant dans les histoires d’origine personnelle avec les bandes dessinées et au-delà avec chaque invité de la série. Scheer sera rejoint par le responsable du contenu de Marvel New Media, Stephen Wacker, pour fournir un aperçu de certains des classiques les plus lus de Marvel et déverrouiller les trésors oubliés du coffre-fort Marvel.

Quelle boutique de bandes dessinées locale est leur référence, et pourquoi est-elle leur préférée? Quelle est la meilleure bande dessinée ou le meilleur scénario de tous les temps que nous devons tous lire? Comment la lecture de bandes dessinées a-t-elle changé leur vie? Ce ne sont que quelques-unes des questions que Scheer explorera avec ses invités sur MARVEL PRESENTS: LE PLUS GRAND CLUB DE LIVRE DU MONDE avec PAUL SCHEER, alors assurez-vous de vous connecter chaque semaine sur la chaîne YouTube de Marvel, Marvel.com et d’autres réseaux sociaux pour cette série et d’autres contenus pour découvrir #MarvelAtHome. Découvrez l’épisode 1 avec le premier invité de Scheer: l’écrivain et producteur Damon Lindelof!

« En ce moment, je pense qu’il est si important de s’échapper du monde réel. Passer en revue l’arriéré de Marvel avec mes amis et vivre dans ce monde incroyable créé par Stan et Jack a été incroyablement thérapeutique et amusant, et j’espère que les gens liront avec nous », a déclaré Scheer. «Mais le plus important, nous arrivons à mettre en lumière les boutiques de bandes dessinées locales à travers le pays. Ces petites entreprises ont été là pour nous toutes ces années, donc nous avons tous pensé qu’il était important que nous soyons là pour elles. Où irions-nous pour débattre de qui est le plus fort: The Thing ou The Hulk? «

S’engager avec #MarvelAtHome

Au cours du mois dernier, Marvel a travaillé pour donner aux fans une chance de s’échapper dans l’univers Marvel et d’apporter #MarvelAtHome de manière nouvelle et passionnante, y compris des défis virtuels bi-hebdomadaires #MarvelMission en utilisant des articles et des matériaux ménagers; en direct Comment dessiner des segments sur vos personnages préférés comme Spider-Man, Cyclops et Deadpool; Jouons à des sessions LIVE avec certains de vos jeux console Marvel préférés; et Watch-Alongs pour les séries Marvel classiques comme X-Men: The Animated Series. Rejoignez plus de 15 millions de camarades True Believers pour le contenu Marvel LIVE chaque semaine et découvrez la programmation hebdomadaire de Marvel sur Twitter et Instagram! Pour entendre certains des plus grands créateurs de bandes dessinées de Marvel, assurez-vous de rester à l’écoute sur Instagram pour des interviews en direct chaque semaine.

MARVEL PRÉSENTE: LE PLUS GRAND CLUB DE LIVRE AU MONDE avec PAUL SCHEER sortira des épisodes tous les jeudis, à partir du 30 avril. Pour trouver les livres et les histoires mentionnés dans ces interviews et plus, veuillez contacter votre librairie de bandes dessinées locale pour vous renseigner sur les services qu’ils peuvent offrir. , y compris la tenue ou la création de listes de tirage, les ramassages en bordure de rue, les livraisons spéciales et d’autres options pour s’adapter. Trouvez et soutenez votre magasin de bandes dessinées local sur http://comicshoplocator.com, ou visitez http://marvel.com/lovecomicshops pour en savoir plus.