Paul Scheer accueille le plus grand club de lecture du monde pour Marvel Comics – / Film

À l’époque d’ABC Perdu, acteur Paul Scheer (La Ligue, Lundi noir) était un tel fan de la série qu’il est devenu l’animateur incontournable des événements entourant la série mystère. (Il était au rez-de-chaussée lors du lancement du Perdu exposition d’art qui a propulsé Gallery1988 à la gloire.) Maintenant, Scheer accueille une toute nouvelle série numérique appelée Le plus grand club de lecture du monde pour Marvel Comics, et il a encaissé ce fandom de longue date et a atterri Perdu co-créateur Damon Lindelof en tant que premier invité de l’émission. Découvrez le premier épisode ci-dessous.

Le plus grand club de lecture du monde

Co-hébergé par Stephen Wacker, responsable du contenu pour Marvel New Media, cette série hebdomadaire de six épisodes célèbre vos bandes dessinées préférées et la communauté qui les entoure. Un membre de cette communauté est Damon Lindelof, qui, en plus de ses crédits sur des émissions comme Perdu, Les restes, et Watchmen, a écrit Ultimate Hulk contre Wolverine # 1. Scheer lui-même a également beaucoup d’expérience dans l’écriture de bandes dessinées Marvel, donc ce n’est pas comme si ce n’étaient que des fans célèbres donnant leurs points de vue extérieurs – ils étaient aussi à l’intérieur de la machine.

Les épisodes à venir présenteront des spots invités par Communauté actrice Gillian Jacobs, qui, comme Scheer, réalise un épisode de Marvel’s 616 pour Disney +; Personnalité tv W. Kamau Bell, qui a écrit sur son amour de Marvel dans le passé; Phil Lord, l’un des scénaristes / réalisateurs de Spider-Man: dans le Spider-Verse; comédien Yassir Lester, qui a à peu près perdu la tête en rencontrant le célèbre écrivain Marvel Chris Claremont; et Scheer Comment cela s’est-il fait co-hôte de podcast Jason Mantzoukas, qui a écrit une fois Dead Pool bande dessinée pour l’entreprise.

Donc, alors que Fox Nouveaux mutants le film pourrait ne jamais voir le jour (blague… peut-être?), vous pouvez au moins écouter Scheer, Wacker et Lindelof discuter Les nouveaux mutants bande dessinée dans l’épisode ci-dessus.

Voici un extrait d’un communiqué de presse révélant plus d’informations sur l’émission:

Pour les fans, les magasins de bandes dessinées ont été et seront toujours le cœur de la communauté de la bande dessinée; un lieu pour les fans nouveaux et de longue date de se réunir et de partager leur passion, leur fandom et leur appréciation pour la forme d’art tout en apprenant quelque chose de nouveau. En tant qu’amoureux de la bande dessinée Marvel depuis toujours, Scheer cherchera à capturer une partie de cette expérience de la bande dessinée en plongeant dans les histoires d’origine personnelle avec les bandes dessinées et au-delà avec chaque invité de la série. Quelle boutique de bandes dessinées locale est leur référence, et pourquoi est-elle leur préférée? Quelle est la meilleure bande dessinée ou le meilleur scénario de tous les temps que nous devons tous lire? Comment la lecture de bandes dessinées a-t-elle changé leur vie?

Les nouveaux épisodes tombent le jeudi, alors abonnez-vous à cette chaîne pour vous assurer de ne manquer aucun des cinq épisodes restants.

