Paul Merson nomme que le joueur Arsenal a vraiment besoin de retour – .

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Paul Merson a déclaré à Sky Sports qu’Arsenal manquait Thomas Partey au milieu de terrain.

L’international ghanéen n’a pas été vu sous un maillot des Gunners depuis la défaite 3-0 contre Aston Villa avant la trêve internationale.

Partey est sorti blessé à la mi-temps à cette occasion et a raté les deux derniers matchs d’Arsenal, ainsi que le devoir international avec son pays.

Aucune date n’a été mentionnée en ce qui concerne un retour et selon The Mirror, il s’agit d’un « doute majeur » pour la visite de Wolverhampton Wanderers dimanche.

L’équipe de Mikel Arteta n’était que 1-0 derrière lorsque Partey s’est blessé contre Villa, et l’entraîneur espagnol avait besoin de sa stature contre Leeds qui a continuellement créé des occasions à Elland Road dimanche dernier.

Et Merson estime qu’Arsenal a besoin de sa nouvelle centrale électrique de 45 millions de livres sterling – qui a rejoint l’Atletico Madrid le mois dernier – le plus tôt possible.

Il a déclaré à Sky Sports: «Ils ne sont pas dominants à l’arrière. Thomas Partey est un bon joueur et il leur a manqué – il devrait faire une différence à son retour.

Neuf matchs dans la nouvelle campagne et Arsenal – qui occupe le 12e rang du classement de la Premier League – sont à peu près une équipe de milieu de table en ce moment.

Et honnêtement, leurs problèmes vont au-delà de Partey parce que l’équipe d’Arteta n’a marqué que neuf buts cette saison – et il n’est pas exactement le numéro 10.

Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette n’ont pas tiré à tous les cylindres, il serait donc un peu dégoûtant de croire que le retour de Partey réparera comme par magie Arsenal parce que, eh bien, ce ne sera pas le cas.

Photo de Marc Atkins / Getty Images

