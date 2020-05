Paul Gallen prêt à sortir de sa retraite pour aider les guerriers néo-zélandais blessés

Il aura 39 ans en moins de trois mois, mais le grand Paul Gallen de la LNR est prêt à sortir de sa retraite pour aider les Warriors de Nouvelle-Zélande dans leur heure de besoin.

Alors que les Warriors subissent une crise au premier rang après que Leeson Ah Mau a rejoint Bunty Afoa et Jackson Frei en marge, Gallen se dit prêt à répondre à tout appel SOS.

« Les sacrifices qu’ils ont consentis, je le considérerais », a déclaré Gallen mardi soir à l’émission Wide World of Sports de la radio 2GB.

« Écoutez, je n’ai pris ma retraite que l’année dernière. Je faisais beaucoup de travail de contact pendant l’entraînement avec les Sharkies (Cronulla) jusqu’à il y a deux mois.

« C’est probablement un long plan, mais je considérerais cela. »

Paul Gallen est prêt à compléter sa carrière de 348 matchs avec les NZ Warriors (Getty)

Selon le statisticien de la ligue David Middleton, Gallen serait le troisième joueur le plus âgé de l’histoire du Premier ministre derrière Billy Wilson (40 ans, cinq jours) pour North Sydney en 1967 et Tedda Courtney (39 ans, 311 jours) pour la banlieue ouest en 1924 s’il tirait sur un maillot Warriors.

Et faire un retour d’autant plus tentant pour le capitaine de Cronulla vainqueur de la Premiership 2016 est le fait qu’il n’a besoin que de deux matchs pour rejoindre les légendes Cameron Smith (412), Cooper Cronk (372), Darren Lockyer (355) et Terry Lamb (350) dans le club exclusif de 350 matchs.

« Deux de plus. Donnez-moi deux matchs, les garçons », a déclaré Gallen.

La LNR a rejeté de manière controversée la demande des Warriors pour un prêt de joueur après qu’Ah Mau ait subi une déchirure pectorale qui le mettra à l’écart jusqu’en septembre.

Afoa et Frei ont déjà été exclus pour la saison avec des blessures au genou.

Lui-même un guerrier de 19 saisons, Gallen semblerait être l’ultime choix pour les Warriors, qui sont bloqués en Australie avec peu d’espoir d’apporter des renforts.

Le support des guerriers Bunty Afoa a déjà été exclu pour la saison avec une blessure au genou. (Getty)

Mais il comprend pourquoi la ligue a rejeté leur appel à l’aide.

« Probablement parce qu’il n’y a pas de compétition de deuxième année en ce moment, je pense que c’est un peu dur », a déclaré Gallen.

« Mais je pense aussi qu’il est dangereux d’aller donner quelques-uns de ces meilleurs joueurs de deuxième année aux Warriors.

« Que se passe-t-il s’ils se blessent ou que leur propre club se blesse et qu’ils doivent venir jouer en première année? »

« C’est vraiment difficile celui-ci.

« Les Warriors ont fait un travail tellement incroyable pour passer en Australie, (fait) tant de sacrifices pour retrouver ce match. »

« Vous aimeriez penser que nous pourrions les aider autant que possible. »

