Paul Gallen met en garde les Dragons contre un mouvement d’entraîneur «injuste», Paul McGregor, Shane Flanagan, Dean Young

Le grand requin Paul Gallen a déclaré que malgré les malheurs des Dragons dans la LNR en ce moment, ils ne devraient pas être tentés de faire appel à un jeune entraîneur inexpérimenté pour remplacer Paul McGregor.

McGregor a survécu au sac après une réunion du conseil d’administration mardi après leur défaite de 22-2 contre les Bulldogs. Le conseil d’administration a décidé de soutenir l’entraîneur en difficulté malgré le fait que l’équipe reste sans victoire et au bas de l’échelle de la LNR en 2020. McGregor n’a que quatre matches dans un contrat de deux ans, ayant signé de nouveau l’année dernière et s’il avait son contrat résilié , les Dragons devraient lui verser environ 1 million de dollars.

L’aspect financier est la seule raison pour laquelle McGregor n’a pas été éliminé, dit Gallen.

« Je pense que c’est purement une décision financière. Je ne pense pas que les Dragons aient l’argent pour se débarrasser de lui », a déclaré Gallen sur Wide World of Sports ‘ programme radio.

Paul McGregor (Getty)

« Vous devez vous rappeler qu’une fois qu’ils se sont débarrassés de lui, ils doivent le payer et ils doivent également faire venir un autre entraîneur. »

Une solution moins chère pourrait être un rendez-vous interne, mais même dans ce cas, il y a quelques obstacles.

Bien que l’ex-entraîneur de Cronulla, vainqueur de la Premiership, Shane Flanagan soit dans les flancs en tant qu’entraîneur adjoint des Dragons, il y a des obstacles majeurs à sa nomination.

« Shane Flanagan est déjà là, mais la LNR lui a dit qu’il ne pourrait pas entraîner avant 2022 », a déclaré Gallen.

Dean Young. (Mélanie Russell /)

Il y a une option d’entraîneur d’un autre entraîneur adjoint chez les Dragons dans l’ancien favori du club Dean Young, mais Gallen a mis en garde contre toute précipitation.

« Je suis convaincu que Dean Young n’aimerait rien de plus que de devenir un entraîneur de première année », a-t-il déclaré.

« Mais est-il vraiment juste de mettre un mec de son âge dans ce rôle?

« Vous devez vous rappeler que les fans sont impitoyables, en particulier les fans des Dragons. Ils oublieront après un mois ou deux que Mary a été renvoyée et [Young] a pris le relais et ce n’est pas l’équipe qu’il a mise en place, et s’il ne réussit pas, le pauvre gars, la prochaine fois il sera parti. «

McGregor a un record de victoires de 46% (144 matchs, 66 victoires, 78 défaites) depuis qu’il a été nommé entraîneur-chef avant la onzième ronde en 2014, avec une seule apparition en finale en 2018.