Paul Gallen exhorte Cameron Smith et Storm à envisager une baisse de salaire

Paul Gallen a exhorté Cameron Smith à considérer l’impact financier de son prochain contrat avec la LNR s’il choisissait de renouer avec le Melbourne Storm.

L’avenir de Smith au-delà de cette saison reste incertain et si son dernier contrat se termine, il se peut que ce ne soit que bien après la fin de la saison 2020 que nous comprenons où en sera la légende de Storm.

Phil Gould a déclaré à 100% Footy de Nine lundi que le joueur de 36 ans devait être « juste envers son club » en donnant une indication sur son avenir de joueur au-delà de cette saison.

Gallen a déclaré que le Storm et le Smith devaient décider de l’apparence du club si le héros du Queensland décidait de prendre un autre contrat d’une valeur de près d’un million de dollars.

Cameron Smith (Getty)

« Je pense que ce dont Gus parlait le plus, c’est l’impact financier que cela aura sur le club », a déclaré Gallen à Wide World of Sports. Radio de 2 Go.

« Une question que je pose: Melbourne est-elle préoccupée par la signature d’autres joueurs? Harry Grant, qui est maintenant chez les Tigers – si Smith reste, ils peuvent le libérer et il peut rester chez les Tigers.

« Mais je pense qu’ils doivent également signer avec d’autres joueurs, ce n’est pas la seule position qui vous préoccupe.

« … La rumeur veut qu’il touche environ 1 million de dollars. C’est énorme. C’est un paiement de joueur de marque.

Cameron Smith n’est pas le meilleur talonneur de la LNR: Sterlo’s Wrap – Round 5

« Sans aucun doute, Cameron Smith est un joueur de renom, c’est un joueur formidable, mais il est aussi [soon to be] 37. «

L’ancien capitaine des Cronulla Sharks a exhorté Smith à envisager de prendre moins d’argent s’il décidait de continuer à jouer.

Gallen a déclaré que le joueur de 400 devra être honnête avec lui-même et décider s’il peut « gérer » la prise d’un contrat réduit pour la prochaine saison.

« Il va arriver un moment où vous devrez peut-être prendre un peu moins d’argent. Je suppose que la question est, Cameron est-il prêt à le faire? » il a dit.

Paul Gallen (Getty)

« Est-il prêt à prendre 500 000 $ ou 750 000 $ pour jouer à nouveau? Quand vous parlez de capacité et de ce que Cameron Smith peut faire sur le terrain et de ce qu’il signifie pour un club hors du terrain, il peut continuer à jouer sans aucun doute et il veut tellement dire à la tempête.

« Il pourrait le faire pour une autre saison sans aucun doute.

« La question va être, peut-il gérer gagner moins d’argent, ce que je pense qu’il devra peut-être faire pour aller de l’avant. »