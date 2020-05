Paul Feig dirigera l’école pour le bien et le mal pour Netflix

Netflix a trouvé sa franchise, et Paul Feig va le lancer. le chasseurs de fantômes directeur a signé pour diriger un film fantastique intitulé L’école du bien et du mal pour le service de streaming. Le film est une adaptation du roman de l’auteur Soman Chainani, le premier des six livres prévus d’une série. Cela signifie que Netflix est au rez-de-chaussée de ce qui pourrait être une énorme série de jeunes adultes et une franchise de films qu’ils ont si désespérément envie. Paul Feig produira également, avec un script livré par David Magee (La vie de Pi, Retour de Mary Poppins) et Laura Solon (Fête de Noël au bureau, Laisse la neige). La nouvelle a été rapportée par Deadline.

Netflix a enfin sa franchise

La série « suit les meilleures amies Sophie et Agatha qui découvrent où les héritages de conte de fées vont à l’école: l’École du bien et du mal, où les garçons et les filles ordinaires sont formés pour être des héros et des méchants de conte de fées. Sophie, avec ses ambitions de princesse, sait qu’elle » Je serai choisi pour l’école du bien et rejoindrez les rangs d’anciens élèves comme Cendrillon et Blanche-Neige. Pendant ce temps, Agatha, avec son esthétique sombre et son chat méchant, semble un ajustement naturel pour les méchants de l’école du mal. Pourtant bientôt les filles trouver leur fortune inversée: Sophie est déposée à l’École du mal, Agatha dans l’École du bien. Mais si l’erreur est le premier indice pour découvrir qui sont vraiment Sophie et Agatha? Leur amitié sera mise à l’épreuve dans cette passionnante et une histoire comique où le seul moyen de sortir d’un conte de fées est d’en vivre un. «

Netflix a peut-être trouvé une mine d’or ici. C’est l’une des séries pour jeunes adultes les plus en vogue actuellement, et tout le monde sait que les fans de YA sont légion et obsessionnels. Feig aura beaucoup de pression à livrer ici, et même s’il est un écrivain plus que capable, je pense qu’il va avoir quelque chose à prouver ici. Recherchez celui-ci pour passer à la liste la plus attendue de Netflix sous peu.

