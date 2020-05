Paul Feig blâme la course présidentielle 2016 pour l’échec de Ghostbusters

chasseurs de fantômes Réalisateur 2016 Paul Feig est allé sur la radio SirusXm pour une interview l’autre jour et a blâmé la réponse à son film au pied de la course présidentielle de 2016. Les deux candidats à la course étaient Hilary Clinton et vainqueur éventuel Donald Trump. La course est devenue très laide comme nous le savons tous, et le film est devenu un assez gros paratonnerre pour la controverse dans les mois qui ont précédé sa sortie et après les débuts de la bande-annonce. L’équipe entièrement féminine de Ghostbusters a rencontré du vitriol, et bien que le film se soit bien passé au box-office, c’était loin du succès que tout le monde espérait. Vous pouvez voir ses citations ci-dessous.

Ghostbusters a échoué en raison de l’élection

« Je pense qu’un auteur vraiment brillant a besoin d’écrire un livre sur 2016 et à quel point nous étions entrelacés avec Hillary et le mouvement anti-Hillary, c’était juste cette année et tout le monde était à un point d’ébullition. Je ne sais pas si cela avait un président afro-américain depuis huit ans les a taquinés, ils étaient juste prêts à exploser. Il y a des cassettes de Donald Trump qui disent « maintenant les Ghostbusters ne sont que des femmes, que se passe-t-il? » C’est fou de voir comment les gens sont devenus fous à propos des femmes qui essaient de devenir autonomes ou d’occuper des postes dans lesquels elles n’étaient pas normalement, et ce fut une année laide et laide. «

Ces citations viennent également à l’esprit que quelque part il y a une coupe de 3 heures et demie du film quelque part que Feig a dit qu’il voulait un jour sortir. Bien que ce film n’ait pas réussi à lancer une nouvelle série de films, il a conduit à une nouvelle relance de la franchise Ghostbusters, avec le film prévu pour l’année prochaine Ghostbusters: Afterlife en mars. Il devait initialement sortir le 10 juillet 2020 et a déménagé en raison des fermetures de théâtre en cours dans le monde entier.

