Paul Dano se sent très confiant dans le scénario de Batman

Le Batman devrait reprendre la production très prochainement. Quand c’est exactement le cas, personne ne semble le savoir. Cela inclut l’une des stars du film, Paul Dano. Il joue The Riddler dans le film et était sur le plateau avec le nouveau Batman Robert Pattinson et directeur Matt Reeves quand la fermeture d’Hollywood a commencé. Alors que ce qui se passe dans Le Batman est un secret bien connu, Dano a déclaré à The Playlist qu’il avait été surpris et choqué par la qualité du script du nouveau film et qu’il croyait en Matt Reeves à 100% pour ramener The Dark Knight avec vengeance.

Le casting de Batman n’arrête pas de s’en délecter

« Je filmais. Je suis rentré chez moi pour rendre visite à mon bébé et je n’ai pas pu rentrer [to set, because of Coronavirus], ce qui est vraiment étrange. Mais je me sens vraiment bien. Je pense que Matt Reeves est la vraie affaire. J’ai été vraiment surpris par son script qui, je pense, est potentiellement très puissant. J’espère que nous pourrons y revenir très bientôt? Je ne suis pas sûr. »

En tant que grand fan de Riddler, je pense qu’ils ont fait un excellent choix avec Dano. Un acteur plus cérébral est nécessaire pour ce rôle, par opposition à certains des autres qui ont été moulés. Quiconque a vu Il y aura du sang sait que Dano peut apporter une intensité silencieuse à n’importe quel rôle qu’il décide d’assumer. Regarder Edward Nygma le perdre lentement à l’écran sera un grand plaisir. Plus le temps passe, plus excité pour Le Batman Je reçois. Cette distribution pourrait élever celui-ci à quelque chose d’exceptionnel, et un excellent moyen de ramener Bruce au grand écran. 2021 s’annonce comme une année assez importante pour les cinéphiles de DC, et cela pourrait être le joyau de la couronne.

