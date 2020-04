Patty Jenkins explique pourquoi Wonder Woman 1984 avait besoin de deux méchants

En ce qui concerne les films de super-héros et plus encore les suites de super-héros, personne n’est surpris de voir plus d’un méchant se présenter. C’est juste la façon du monde quand il s’agit de ces types de films, et cela devient un acte de jonglerie pour savoir si un film peut gérer avoir deux méchants principaux. Il y a eu de nombreuses fois où ces films se sont sentis surchargés ou qu’un méchant n’a pas la chance de briller. Wonder Woman 1984 ressemble beaucoup aux autres films de super-héros avant en ce qu’il a deux méchants; Guépard joué par Kristen Wiig et Maxwell Lord, joué par Pedro Pascal. Réalisateur Patty Jenkins a récemment parlé à Total Film des raisons pour lesquelles elle pensait que les deux méchants étaient essentiels au film, mais a révélé que Lord ne faisait pas partie du terrain d’origine.

« Il s’est avéré que l’histoire était la chose qui a donné naissance au besoin à la fois [villains] », Jenkins raconte notre publication sœur Total Film magazine. » Ce n’est pas que je pensais que j’avais besoin des deux. Cheetah était le méchant sur lequel nous nous concentrions dans ce film, mais ensuite Max Lord, tout au long de l’histoire des bandes dessinées Wonder Woman – il sert souvent à des fins très mécaniques. «

Alors que Diana fait face à deux méchants très différents, dont Pascal, « comme vous ne l’avez jamais vu auparavant » selon Jenkins, ce n’est pas le seul drame de ce film. Il y a aussi le retour de Steve Trevor, joué par Chris Pine. Ce sera l’un des mystères centraux du film puisque nous pensions que Steve était mort à la fin de Wonder Woman comme il s’est sacrifié pour tout le monde. Jenkins ne voulait pas en dire trop, mais elle a un peu taquiné le retour de Steve et ce que cela signifie pour le film.

« Vous partez tous ensemble », dit Jenkins. « Le film et les personnages font tous un voyage ensemble. Cela ne vient pas du tout de » Nous devons récupérer Steve « . J’étais tellement content quand j’ai pensé à l’idée de l’histoire, et ensuite intrinsèque à cette histoire, Steve revenait, parce que nous aimons Chris. Mais c’est venu tout naturellement. «

Wonder Woman 1984 sortira-t-il réellement en août?

Il n’est pas surprenant qu’ils gardent les détails de la façon dont Steve revient près de la poitrine. Wonder Woman 1984 a déjà été retardé une deuxième fois en raison de COVID-19 et devrait maintenant sortir en août. Cependant, nous ne savons toujours pas dans quel genre de monde nous vivrons au moment où août se déroulera. Peut-être que les gens seront de retour au cinéma; peut-être pas, nous devrons voir. Quoi qu’il en soit, cela reste au sommet de nos films les plus attendus de l’année, et nous l’apprécierions vraiment s’il ne craignait pas.

Wonder Woman 1984, réalisé par Patty Jenkins, étoiles Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen, et Gabriella Wilde. Il sortira le 14 août 2020.