Patton Oswalt organise demain un marathon de films sur Shout Factory TV

A l’affiche demain, Shout Factory TV s’associe avec Patton Oswalt pour une journée organisée de films classiques cultes au fromage. Six seront diffusés à partir de midi HNE et dureront douze heures. Les films inclus seront Chopping Mall, Battle Beyond the Stars, Shriek of the Mutilated, Suburbia, Eat My Dust, et Q le serpent ailé. Entre les films, il y aura des segments filmés avec Patton Oswalt. Hors de ceux-ci, si vous n’avez pas vu Centre commercial de coupe ou Banlieue avant, eh bien, vous devriez vous connecter uniquement pour ceux-là.

Bien sûr, Patton Oswalt aime Chopping Mall

«Le 7 novembre, Shout! Factory TV présentera fièrement le Six Pack Movie Marathon de Patton Oswalt, un gant de 12 heures de films B sélectionnés à la main par Oswalt, avec des segments animés et des interstitiels du comédien cinéphile.

Le pack de six de Patton Oswalt comprend Chopping Mall, Battle Beyond the Stars, Shriek of the Mutilated, Suburbia, Eat My Dust et Q the Winged Serpent, mettant en vedette le meilleur des films B qui couvrent toute la gamme de l’opéra spatial à l’horreur des monstres en passant par le punk. pandémonium de roche. « C’est vrai ce que vous avez entendu sur moi. Je suis un cinéphile, mais ne pensez pas un seul instant que je suis un snob du cinéma », a déclaré Oswalt. «Il y a toujours quelque chose dans chaque film, que ce soit un seul plan, une performance, une cascade – chaque film contient quelque chose qui vaut l’expérience. Ensemble, nous trouverons la rédemption pour les six de mes sélections… ou mourrons en essayant. À bientôt. l’écran de votre choix. BYO traite et ne pas fumer sur le balcon, les enfants. «

Le livestream peut être visionné sur ShoutFactoryTV.com, Shout! Les applications Roku, Amazon Fire, Apple TV et Android de Factory TV, ainsi que les plates-formes de diffusion numérique suivantes: Pluto TV, Twitch, Samsung TV Plus, Comcast Xfinity, Xumo, Vizio, Redbox, IMDb TV et STIRR. Des versions de l’émission seront également disponibles pour visionnement à la demande après le marathon sur ShoutFactoryTV.com et ses plateformes. Connectez-vous parce que passer du temps avec Patton Oswalt est quelque chose que vous devriez faire.

