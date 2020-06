Patrick Wilson dans le film catastrophe de Roland Emmerich – / Film

Roland Emmerich, le maître de la catastrophe cinématographique, se prépare pour un autre film catastrophe à gros budget appelé Moonfall, et maintenant il a trouvé son homme de tête.

Patrick Wilson (La conjuration, Aquaman) a été interprété comme le protagoniste du film, et il incarnera un astronaute en disgrâce qui est rappelé en action lorsque la Lune est soudainement mise en collision avec la Terre.

Le Hollywood Reporter a annoncé la nouvelle de Wilson et a révélé que Charlie Plummer (Tout l’argent du monde, Boardwalk Empire, Appuie-toi sur Pete) a également rejoint le casting. Wilson est sur le point de jouer « un ancien astronaute de la NASA en disgrâce dont la dernière mission, qui s’est terminée par une tragédie, détient un indice sur la catastrophe imminente », tandis que Plummer jouera son fils adolescent. Naturellement, cette «catastrophe imminente» est que la lune est en quelque sorte sur une trajectoire de collision avec la Terre après avoir été chassée de son orbite par une force mystérieuse. Et dans un très Armageddon– Scénario retentissant, une équipe de chiffons est envoyée à la surface de la lune pour tenter d’éviter la crise avec seulement quelques semaines avant l’impact.

Halle Berry (Balle de monstre, Espadon) est à bord en tant qu’ancien collègue du protagoniste de Wilson, tandis que Josh Gad (Congelé, La belle et la Bête) joue le «Jeff Goldblum in Le jour de l’indépendance»Archétype: un génie excentrique qui découvre d’abord que la lune n’est plus sur sa propre orbite. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un groupe d’acteurs de personnages vétérans pour jouer des généraux et des experts qui se disputent une table massive, prononçant des choses comme « Mon Dieu » et « Avez-vous une idée de ce que cela signifie?! » et « Obtenez-moi le président au téléphone! »

Sérieusement, Wilson est un excellent choix pour ce type de retour des années 90. Il est toujours une présence convaincante à l’écran, renforcée par le fait qu’il peut basculer entre tout le monde et exceptionnel en un clin d’œil. Il peut également jouer «hanté par un événement traumatisant de son propre passé» avec le meilleur d’entre eux, et ce rôle sonne comme le rôle principal, classique, classique, A-list, leader que je suis personnellement heureux qu’il n’ait pas fait » t grandir en jouant, mais je suis maintenant tout aussi heureux qu’il prenne à ce stade de sa carrière.

Emmerich, connu pour faire des films comme Le jour de l’indépendance, Le surlendemain, et Maison Blanche Down, écrit le script avec Harald Kloser et Spenser Cohen, les deux gars qui l’ont aidé à écrire le film atroce de la catastrophe 2012. Nous espérons qu’ils seront en mesure d’apprendre des erreurs de ce film et d’exécuter à la perfection cette idée de concept élevé.

