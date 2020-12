Patrick Vieira veut recruter un joueur d’Arsenal en prêt en janvier – .

in

Le Nice de Patrick Vieira est à la recherche d’un nouveau défenseur le mois prochain et William Saliba d’Arsenal est l’une de leurs cibles, selon le média français But Football Club.

Les Gunners ont éclaboussé 27 millions de livres sterling (Goal) sur l’adolescent en début de saison dernière et l’ont immédiatement renvoyé à Saint-Etienne en prêt. Il a déménagé à Arsenal au début de cette saison, mais Mikel Arteta ne lui a donné aucune opportunité.

Saliba n’a pas encore joué un match compétitif pour la première équipe d’Arsenal. Le Français fait partie des jeunes défenseurs les mieux notés du football mondial, mais Arteta ne se sent pas encore prêt pour l’équipe senior.

Cela a irrité de nombreux fans d’Arsenal. Les supporters veulent le voir en action au moins en Ligue Europa, mais il n’est même pas dans l’équipe de 25 joueurs. Le jeune est presque assuré de partir en prêt le mois prochain et beaucoup pensaient qu’il retournerait dans son ancien club.

Cependant, la légende d’Arsenal, Vieira, aurait approché le club et les représentants de Saliba pour un prêt en janvier. Le jeune aurait certainement beaucoup appris de l’ancien skipper des Gunners et Arteta ne devrait pas s’inquiéter de l’envoyer à Nice.

Malheureusement, cela pourrait ne pas arriver. Vieira subit beaucoup de pression en raison de son style de jeu et de ses récents résultats. Nice a perdu chacun de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, et les supporters du club ne sont pas contents.

Il y a une chance que Vieira puisse faire face au sac dans un très proche avenir. Cela exclurait quasiment un prêt pour Saliba, qui reviendra probablement à Saint-Etienne pour la seconde moitié de cette saison.

Un transfert de prêt à l’un ou l’autre des clubs serait excellent pour Saliba. Il a besoin de jouer régulièrement et d’acquérir de l’expérience au plus haut niveau, mais cela ne sera pas possible à Arsenal cette saison.

Cependant, Sokratis Papastathopoulos, Shkodran Mustafi et David Luiz seront tous des agents libres l’été prochain. Si Saliba impressionne par sa période de prêt, il fera pression pour une place dans la première équipe d’Arsenal, et il n’y a aucune raison pour qu’il n’y parvienne pas la saison prochaine.

