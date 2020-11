Patrick Reed en pole position pour le titre Race to Dubai

Patrick Reed a prolongé son avantage en tête de l’European Tour’s Race à Dubaï à peine trois semaines avant le championnat DP World Tour de fin de saison avec une part de dixième position au Masters. L’ancien champion des Masters, qui a terminé deuxième derrière Francesco Molinari au classement Race to Dubai en 2018, a tiré 68,68,71 et 72 à Augusta National pour terminer sur la normale de neuf sous. L’Américain a réussi 24 birdies sur 72 trous à Augusta, mais a terminé 11 coups derrière le champion Dustin Johnson, qui a battu le record de pointage avec son total de 20 sous la normale. L’ancien champion de Race to Dubai, Tommy Fleetwood, a terminé avec six sous, ce qui lui a valu d’accumuler 118,5 points Race to Dubai. Le joueur de 29 ans a terminé parmi les trois premiers du classement Race to Dubai au cours des trois dernières années et est à nouveau en position de force avant la fin de la saison alors qu’il a consolidé sa place en deuxième. Pendant ce temps, Victor Perez a grimpé d’une place à la cinquième place du classement après avoir récolté 54 points avec une part de 47e en Géorgie. Le championnat DP World Tour de 8 millions de dollars de cette année – le dernier événement de la Rolex Series de 2020 – n’est qu’à trois semaines et certains des meilleurs joueurs du monde devraient affronter le parcours Earth à Jumeirah Golf Estates du 10 au 13 décembre. «Après le Masters, nous nous concentrons maintenant sur les quatre dernières semaines de la saison de l’European Tour, avec trois tournois en Afrique du Sud et un double en tête à Dubaï, avec le championnat Golf in Dubai suivi de notre championnat DP World Tour de fin de saison. », A déclaré Tom Phillips, responsable de la tournée européenne au Moyen-Orient. Voir aussi Mourinho commente le choc de Liverpool aujourd'hui et revendique le titre des Spurs - . «Nous sommes tous prêts pour une autre finale passionnante et nous sommes impatients d’accueillir les joueurs à Dubaï le mois prochain. En savoir plus sur l’application Sport360

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()

{n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}

;

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘860081330738247’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

fbq(‘track’, ‘ViewContent’);

jQuery(document).ready(function () {

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s);

js.id = id;

js.async = true;

js.src = « https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=1892660097624150&version=v2.0 »;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

$( document ).ready(function() {

$.ajax({

url: ‘/ajax/nextarticleajax’,

type: ‘POST’,

data: {cat: 3, id: 345397, count: 2, ajax: true},

error: function(xhr,tStatus,e){

if(!xhr){

console.log(‘ We have an error ‘+tStatus+’ ‘+e.message);

}else{

console.log(‘else: ‘+e.message);

}

},

success: function(resp){

$(‘.ajax_article’).html(JSON.parse(resp).main);

}

});

});

});

Partager : Tweet