Patrick Dempsey, star de Grey’s Anatomy Has A New Series ‘Devils’. Voici ce que nous en savons.

Des sources ont affirmé que les stars de Dempsey étaient prêtes à revenir dans les Diables. Pour quelle raison les Devils sont-ils un choix soudain pour la CW? La CW n’aura pas sa liste habituelle de sorties d’automne cette année. Par exemple, The Flash ne diffusera pas de nouvelle scène cet automne. Par conséquent, la CW recherche du contenu en dehors de ses heures de source habituelles. Levez les yeux pour découvrir le sujet.

Patrick Dempsey a une nouvelle série

Il semble que Patrick Dempsey jouera un personnage dans un monde loin de McDreamy. Chez The Devils, Dempsey est le responsable des opérations de NYL, Dominic Morgan, une fantastique banque de spéculation. Les observateurs de CW peuvent s’attendre à ce que Dominique de Patrick Dempsey avec Massimo procède potentiellement. Les fans de CW doivent attendre un bon moment car ils poursuivent généralement une programmation régulière.

En conséquence, le système devient créatif pour divertir les fans avec quelque chose de nouveau. Les présences mauvaises semblent retirées et ambitieuses. En tout cas, heureusement, Patrick Dempsey n’aura pas besoin d’un abonnement en streaming pour regarder des émissions de télévision, dans notre réalité actuelle, où chaque émission se termine en une. En tout cas, Dempsey n’est sans doute pas un excellent choix pour jouer plus tard, et c’est ce que les fans veulent voir.

Le réseau a-t-il confirmé auprès des Diables?

Patrick Dempsey est occupé depuis Grey’s Anatomy, et tout n’est pas entré dans son nouveau spectacle Devils. Dempsey a récemment excité les fans en faisant un caméo sur une photo de distance sociale avec sa précédente co-star de Gray’s Anatomy, Eric Jane.

Le système a coincé avec les Diables, un drame livré en Italie, avec l’ancienne star d’Anatomy de Gray, qui partage la meilleure charge avec Alessandro Borghi. Le système a tous ses originaux scénarisés, à l’exception de la scène finale de Supernatural, au début de 2021, car l’entreprise a continué la création complète de la série après sa fermeture en mars en raison d’une peste de coronavirus.

Sur la liste de désintégration CW. Une autre série acquise à la fin du printemps, en plus des Diables, permettra à Dead Pixels d’entrer et de diffuser une série complète d’originaux de sept jours à l’automne. Comme ça, vous pouvez, dans tous les cas, observer séparément Patrick Dempsey sur Gray’s Anatomy sur Netflix avec de grandes quantités de nouvelles substances pour 2020.