Pat Cummins admet que l’IPL en octobre serait «  un choix parfait  » si la Coupe du monde T20 est reportée

Le vice-capitaine australien Pat Cummins apporte son soutien à un éventuel tournoi IPL en remplacement de la Coupe du monde Twenty20.

Prévue pour se tenir en Australie en octobre et novembre, la pièce maîtresse mondiale du T20 est mise en doute en raison de la pandémie de coronavirus.

Si le tournoi est reporté, les chefs de l’IPL envisagent d’organiser leur propre événement à cette heure.

« Ce serait bien … l’IPL conviendrait parfaitement », a déclaré Cummins aux journalistes mercredi.

Cummins pense que l’IPL serait le parfait substitut de la Coupe du monde T20 en octobre (AAP)

« (C’est) T20, rassemble les meilleurs joueurs du monde … ce serait génial pour le cricket.

« Vous avez des millions et des millions de personnes dans le monde à regarder ce format et je suis sûr que cette année pourrait être encore plus après une longue pause dans le cricket. »

Cummins est devenu le joueur le plus cher de l’IPL aux enchères de décembre dernier avec un contrat de A3,17 millions de dollars avec Kolkata Knight Riders.

« Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je veux que ça aille de l’avant, mais la principale est que c’est un grand tournoi », a-t-il déclaré.

L’IPL pourrait attirer des millions de téléspectateurs en octobre qui seront privés de cricket depuis des mois (IPL)

Cummins et ses coéquipiers de NSW sont retournés à l’entraînement de pré-saison mercredi alors que les responsables du cricket continuent de faire face aux retombées financières du coronavirus.

Les joueurs sous contrat de Cricket Australia sont susceptibles de réduire leurs salaires et l’organe directeur a démis de ses fonctions – ce que Cummins espérait ne pas s’étendre aux pertes permanentes de personnel de soutien pour l’équipe australienne.

« Nous avons des ressources incroyables à notre disposition en tournée », a-t-il déclaré.

« Une différence entre beaucoup d’autres sports et l’équipe de cricket australienne est que nous sommes sur la route pendant 10, 11 mois (chaque année).

Le patron de Cricket Australia, Kevin Roberts, parle aux médias de la crise du COVID-19 (Getty)

« Ils (le personnel de soutien) sont sur la route avec nous toute l’année, alors … Ce serait dommage pour nous de perdre quelques employés, il y a des gens formidables, des gens passionnés, au sommet de leur domaine. »

Cricket NSW, contrairement à d’autres organismes de cricket d’État, y compris Victoria, Queensland et Australie du Sud, n’a pas encore supprimé de personnel.

Alors que CA prévoit des réductions de financement pouvant atteindre 45%, Cricket NSW se demande pourquoi les décisions ne peuvent pas être retardées tant qu’il n’y a pas de certitude sur les horaires d’été du cricket en Australie.

« Je suis vraiment fier des questions qu’ils (Cricket NSW) posent. Nous avons un excellent conseil d’administration, un personnel formidable », a déclaré Cummins.

« Au cricket, nous avons vraiment de la chance au cours des deux derniers mois que nous ayons esquivé une balle simplement parce que nous sommes un sport d’été. »

©AAP2020