«  Passer par la FIV est aussi une montagne russe émotionnelle pour les hommes  »

Essayer de fonder une famille lorsque vous avez des problèmes de fertilité est un défi – et souvent l’homme peut se sentir mis à l’écart. Les hommes peuvent avoir du mal à s’ouvrir sur le parcours de la FIV. Une nouvelle recherche révèle que plus des deux tiers des hommes ne partageraient pas leurs problèmes de fertilité avec leur partenaire et près de la moitié estiment qu’il y a une stigmatisation sociétale à ce sujet.Juste moins d’un quart des hommes se disent gênés d’avoir des problèmes de fertilité et près d’un cinquième se sentent coupables de leurs problèmes, selon une enquête menée par The Lister Clinic auprès de 2000 personnes ayant subi une FIV, un cinquième se sentant isolé lors du traitement et 60% des hommes pensent que les femmes reçoivent plus de soutien émotionnel en cas de L’expérience de Chris Lawson l’a inspiré à créer le podcast « IVF Dad », pour attirer l’attention sur la question. «En tant que partenaire, il y a des moments où vous pouvez vous sentir un peu perdu d’une certaine manière et un peu incertain de votre rôle et qui peut changer votre identité», a-t-il déclaré. Les hommes ne doivent pas toujours être ‘les plus forts’. et sa femme Trish ont subi deux fausses couches déchirantes (Photo: Chris Lawson) Chris et sa femme Trish, du nord de Londres, étaient tous les deux sans enfant avaient respectivement 44 et 39 ans lorsqu’ils ont cherché un traitement en 2015 après avoir tenté de concevoir pendant un an. On leur a dit que la morphologie du sperme de Chris – la taille et la forme – et la qualité des ovules de Trish étaient un problème.Au cours de trois ans de traitement, Trish est tombée enceinte deux fois, mais a subi deux fausses couches déchirantes. « C’était comme être heurté par un train de marchandises », a déclaré Chris, qui travaille dans le marketing. Se sentant émotionnellement épuisés, ils ont pris une pause de sept mois. Lorsqu’ils ont réessayé en mai de l’année dernière, le transfert de quatre autres de leurs embryons congelés a apporté une nouvelle déception. Puis avec leur dernier – leur 18e embryon – enfin leur chance a changé et en janvier 2020 leur fille Rosie est née.Chris décrit le processus comme des «montagnes russes émotionnelles» et souligne qu’il est important pour les hommes de sentir qu’ils n’ont pas toujours être le «fort». «Votre rôle est d’être en quelque sorte le coach de votre partenaire, d’être optimiste et positif et de dire:« Allez, on peut s’en sortir ». C’est important, mais vous pouvez presque vous y perdre. En même temps, vous ne devez pas oublier que certaines de ces peurs et angoisses sont également les vôtres. Vous devez être capable d’en parler à propos de votre partenaire. »« Solitaire »avec peu de soutien pour les hommes Vous vous sentez assez gêné, assez vulnérable, et il est plus facile de se déconnecter et de parler de bière et de football Chris Lawson le manque de soutien des hommes a rendu le voyage «extrêmement isolant». «En tant que partenaire, j’avais l’impression qu’aucun des conseils ou du soutien ne m’était vraiment destiné. Les groupes de soutien sur Internet sont également très orientés vers les femmes. C’était très solitaire en dehors du soutien immédiat de Trish et de sa famille. Chris dit qu’il ne fait aucun doute que ses amis seraient là pour lui s’il s’était ouvert, mais qu’il avait du mal à partager. «Comment pouvez-vous commencer la conversation sur quelque chose qui pourrait ne pas avoir une fin heureuse? Vous vous sentez assez gêné, assez vulnérable, et il est plus facile de se déconnecter et de parler de bière et de football plutôt que de dire: «Tu sais quoi? C’est une période vraiment difficile pour moi en ce moment ».» Sentiment d’inadéquation Avec «IVF Dad», Chris veut parler aux hommes tout au long du processus. «Dans le podcast, j’ai discuté avec des experts – notre embryologiste et consultant – des tenants et aboutissants de celui-ci pour essayer de le rendre moins alarmant pour les hommes.» Il discute également des défis émotionnels auxquels vous pouvez vous attendre. «Les deux semaines après le transfert d’embryons sont l’une des parties les plus difficiles. Quand cela a échoué, il y a ce sentiment d’insuffisance. Le joueur de 48 ans espère toucher d’autres hommes avec son podcast IVF Dad (Photo: Chris Lawson) «Cela peut faire des ravages mentalement et il peut être difficile de ne pas se blâmer. ou entre eux, mais le jeu du blâme est un jeu que personne ne gagne. «Vous êtes obligé de développer une nouvelle compréhension de la façon de gérer vos propres émotions ainsi que votre relation.» Chris et Trish étant incapables d’accéder au financement du NHS, leur la poursuite d’un enfant a coûté cher – 60 000 £ au total. «La plupart du temps, nous nous demandions si nous devions abandonner ou si nous devions réfléchir à d’autres options – sperme de donneur, ovule de donneur ou adoption.« Quand vous avez essayé et que cela ne fonctionne pas, il est très, très difficile de savoir quand assez c’est assez, c’est l’une des choses les plus difficiles, je pense. Nous savions que les chances étaient faibles, mais c’est un jeu de nombres et cela peut être comme un jeu de roulette addictif. « Ce qui nous a vraiment aidés, c’est de voir avoir un enfant comme un bonus à la relation et à la famille que nous avions déjà, donc FIV n’était pas le tout et la fin. Nous avions notre itinéraire préféré, mais nous pensions qu’il y avait d’autres options fantastiques, comme l’adoption. »Les hommes peuvent se sentir« comme une pièce de rechange »David Beattie et sa femme Siobhan subissent actuellement leur deuxième cycle de FIV (Photo: David Beattie) David Beattie, 32 ans , et son épouse Siobhan, 31 ans, subissent actuellement le processus de FIV qu’ils ont commencé en février de cette année après avoir fait une fausse couche il y a deux ans. Les médecins soupçonnent Siobhan d’avoir le syndrome des ovaires polykystiques, une condition qui affecte le fonctionnement des ovaires. Je trouve fou que ce soit toujours ce truc très secret et que les gens n’en parlent plus », a déclaré David, qui travaille dans le marketing et est originaire de Liverpool. «Je pense juste que c’est vraiment dommage. Tant de gens ont du mal à avoir des enfants pour une raison ou une autre. Il y a un élément de culpabilitéDavid Beattie «Nous avons été là-bas pour dire au monde entier, mais nous en parlons et nous avons eu des gens qui disent: ‘Oh oui, nous avons eu la FIV’ ou ils connaissent quelqu’un qui l’a fait.” David dit qu’il se sent parfois impuissant dans le processus. «J’ai essayé d’être très conscient de ce que Siobhan a dû faire en termes d’injections et de comprimés et je l’aide à préparer les choses, mais vous pouvez vous sentir un peu comme une pièce de rechange», dit-il. «J’ai l’impression que la femme a le bout merdique du bâton et doit se pomper avec des hormones et j’aimerais pouvoir prendre une partie de cette responsabilité loin de ma femme, mais évidemment vous ne pouvez pas. Cela ne semble pas juste. Il y a un élément de culpabilité. Je pense que vous devez offrir autant de soutien que possible. »Apprenez le plus possible sur le processus Le conseil de David aux gars est d’en apprendre le plus possible sur le processus, de soutenir leur partenaire et de se sentir impliqué . «J’ai aimé apprendre ce qui se passe à chaque étape, j’en ai été absolument étonné.» Être incapable de se rendre à des rendez-vous avec Siobhan pendant le verrouillage a été très difficile. Cela a été formidable de pouvoir y retourner, de faire partie du processus et de poser des questions. »L’homme de 32 ans dit qu’il considère la FIV comme une aventure et qu’il a aimé tout apprendre à ce sujet (Photo: David Beattie) Il y a quelques mois , le couple, qui a un financement pour deux cycles sur le NHS, a été déçu lorsque leur premier transfert d’embryon n’a pas réussi. David dit qu’il est important de gérer les attentes. «Les onze jours entre le transfert et le test sont une attente vraiment inconfortable. La première fois que nous avons en quelque sorte empilé les chances en notre faveur, et bien pensé, nous ne buvons pas, nous prenons les suppléments, cela fonctionnera. «Donc, quand nous avons eu un négatif, nous avons eu le cœur brisé. Maintenant, nous essayons d’être pragmatiques et de ne pas prendre de l’avance sur nous-mêmes. »Vous entendez beaucoup dire à quel point la FIV est punitive mentalement, mais dans l’ensemble, nous l’avons bien prise jusqu’à présent. Cela a été agréable, c’est nouveau et excitant et c’est une aventure. Je pense que cela aide d’avoir un solide réseau de soutien avec la famille avec qui nous avons été très ouverts et nous n’avons pas ressenti le besoin de suivre des conseils. Nous avons une attitude que si nos deux échouent, nous traverserons ce pont quand nous y arriverons. »Avez-vous une histoire réelle? Envoyez un courriel à [email protected]

Odlo Boxer Cycle SUMMER SPLASH pour homme black - odlo graphite grey taille: M Optimisez votre équipement de cyclisme, avec le nouveau short court pour homme Summer Splash SUW d’ODLO. Profitez de l’été avec ce short spécifiquement conçu pour le vélo, qui vous procure un maintien global, adapté aussi bien sur route qu’en ville ou sur les sentiers de montagne par temps chaud. Sa coupe

Odlo Boxer Cycle SUMMER SPLASH pour homme blue aster - estate blue taille: XXL Optimisez votre équipement de cyclisme, avec le nouveau short court pour homme Summer Splash SUW d’ODLO. Profitez de l’été avec ce short spécifiquement conçu pour le vélo, qui vous procure un maintien global, adapté aussi bien sur route qu’en ville ou sur les sentiers de montagne par temps chaud. Sa coupe

Odlo Boxer Cycle SUMMER SPLASH pour homme peacoat taille: M Optimisez votre équipement de cyclisme, avec le nouveau short court pour homme Summer Splash SUW d’ODLO. Profitez de l’été avec ce short spécifiquement conçu pour le vélo, qui vous procure un maintien global, adapté aussi bien sur route qu’en ville ou sur les sentiers de montagne par temps chaud. Sa coupe

Odlo Boxer Cycle SUMMER SPLASH pour homme peacoat taille: S Optimisez votre équipement de cyclisme, avec le nouveau short court pour homme Summer Splash SUW d’ODLO. Profitez de l’été avec ce short spécifiquement conçu pour le vélo, qui vous procure un maintien global, adapté aussi bien sur route qu’en ville ou sur les sentiers de montagne par temps chaud. Sa coupe

PUMA Short de football Domicile Valence CF Replica homme, Noir/Blanc, Taille 3XL, Vêtements White/Black - Faites passer votre statut de supporter au niveau supérieur avec ce short, une réplique fidèle de l’équipement porté par les joueurs du Valence CF lors des matchs à domicile. La technologie dryCELL garantit qu’il est aussi confortable que chic. CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES dryCELL : technologie PUMA dont les

PUMA Short de football Domicile Valence CF Replica homme, Noir/Blanc, Taille L, Vêtements White/Black - Faites passer votre statut de supporter au niveau supérieur avec ce short, une réplique fidèle de l’équipement porté par les joueurs du Valence CF lors des matchs à domicile. La technologie dryCELL garantit qu’il est aussi confortable que chic. CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES dryCELL : technologie PUMA dont les