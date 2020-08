Pas Victora Falls ou Angel Falls, mais cette cascade «  DANS L’OCÉAN  » pourrait être la plus puissante du monde !! Quelle est sa principale source ??

L’une des plus grandes chutes d’eau serait les chutes Victoria sur Terre et la plus haute est les chutes Angel. Cependant, les deux merveilles naturelles peuvent ne pas être le vrai vainqueur, aussi impressionnantes qu’elles puissent paraître. Connaissons en détail les cascades les plus puissantes et les plus grandes de la planète.

La plus grande et la plus belle cascade du monde

On sait récemment que l’eau et sous le clapotis des vagues entoure les chutes d’eau les plus grandes et les plus puissantes. La cascade est l’une des plus puissantes de son genre nichée entre l’Islande et l’Écosse, également connue sous le nom de débordement du canal de Faroe Bank. Ce passage est étroit et super profond relie la mer de Norvège à l’océan Atlantique Nord par un flux continu d’eau froide et sensible qui coule jusqu’au fond.

Une énorme cascade sous-marine est créée avec une chute d’eau d’environ 840 mètres (2756 pieds) dans l’Atlantique alors que cette lourde rivière traverse l’une des parties les plus profondes de la dorsale Groenland-Écosse. Le spot est le plus recherché et surveillé de près dans l’océan depuis 1995 et ce n’est que récemment que le courant le plus puissant qui l’alimente est découvert. On pensait jusqu’à récemment que le débordement du chenal Faroe Bank provenait principalement d’un ruisseau d’eau froide.

En savoir plus sur l’étude

Cependant, aujourd’hui, de nouvelles recherches suggèrent qu’un ruisseau oriental silencieux entraîne en fait la cascade Féroé qui projette de l’eau froide dans le canal à travers un courant océanique profond et semblable à l’océan. Léon Chafik, chercheur en océanographie physique à l’Université de Stockholm en Suède a déclaré: «C’était une découverte curieuse mais très excitante, d’autant plus que nous sommes conscients qu’une structure d’écoulement très similaire existe dans le détroit du Danemark.»

Le détroit voisin du Danemark abrite la plus grande cascade connue au monde, niché entre l’Islande et le Groenland et parallèle au canal Féroé, qui mesure trois fois la hauteur d’Angel Falls.