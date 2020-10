« Pas une période facile pour lui »

Soutiens-Gorge Dos Nu Push Up Bras sans Bretelles Auto-adhésifs, Femme Invisible Soutien Gorge sans Bretelles, Réutilisable Soutien Gorge pour Les Robes de Soirée, Robes de Bal, Robes de Mariée-B

STYLISH & SEXY - Le soutien-gorge push-up sans bretelles fait de vous un eye-catcher dans toutes les robes. Que ce soit une robe de cocktail, robe de mariée, dirndl ou robe de bal, il n'y a pas de bretelles à voir. SUPER FACILE - Le Klebebh sans bretelles peut être facilement créé et noué en quelques secondes. Le push up ne glisse pas car il est fabriqué en silicone de haute qualité. PUSH UP EFFECT - Il donne à votre décolleté une forme particulièrement belle et lui donne une apparence particulièrement ample et bien formée, tout en restant complètement invisible. Idéal pour une fête ou le club, ne glisse pas même en transpirant. FEEL FREE - Ce soutien-gorge auto-adhésif vous assure une sensation permanente de "sous-vêtement". Il est à peine perceptible et on se sent presque nu au sommet. Particulièrement agréable dans une robe de mariée ou juste en été sous un haut. ADAPTÉ - Les tailles suivantes de soutien-gorge invisible en silicone magique conviennent aux tailles A: 70A, 75A, 70B; Taille B: 70C 75B 80B; taille C: 85B, 75C, 80C; Taille D: 85C, 75D, 80D. Elles sont toutes les tailles de TASSE AD disponible.