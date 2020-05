Pas une blague: Warner Bros sortira la coupe Snyder sur HBO Max

Dans des nouvelles si impressionnantes qu’elles compensent presque toute la pandémie mondiale, Warner Bros a finalement cédé à la demande et a accepté de publier le Snyder Cut of Ligue de justice, une version du film qui restaure le réalisateur Zack Snyder Vision. Le Snyder Cut sortira; oui, vous l’avez bien entendu, il sortira en 2021 sur le service de streaming HBO Max de Warner. La nouvelle a été annoncée pour coïncider avec une montre Man of Steel dirigée par Snyder lui-même, le communiqué de presse ayant été diffusé quelques instants après que Superman ait discuté avec Lois Lane dans l’épave de Metropolis après avoir brutalement cassé le cou de Zod.

Bien que cela aurait dû être l’aboutissement de la vision Randian de Zack Snyder pour le DCEU, Snyder a dû quitter la production de Ligue de justice avant qu’il ne soit terminé en raison d’une tragédie personnelle. Warner Bros fait appel à une fausse féministe présumée Joss Whedon à prendre le relais, avec Whedon promettant de rester fidèle à la vision de Snyder. Cependant, dès que personne ne faisait attention, Whedon a remplacé toutes les scènes de Superman de Snyder par des scènes où Cyborg dit booyah. Ligue de justice a finalement échoué au box-office, ce qui a coûté beaucoup d’argent à Warner Bros et a forcé le président de DC Films Jon Berg payer le prix ultime.

Mais de l’épave de la mauvaise gestion du studio est née une lueur d’espoir. Ce mouvement passerait les prochaines années à exiger que Warner Bros répare ce qu’ils avaient autrefois si mal et à libérer la Snyder Cut of Justice League. Ce mouvement, dirigé par un groupe de passionnés de Zack Snyder hardcore familièrement connus sous le nom de Snyderbronies, a finalement triomphé, prouvant que Zack Snyder avait raison tout le temps quand il a dit que « vous vivez dans un monde de rêve af ** king » si vous ne le faites pas pense pas que les super-héros tuent et commettent des atrocités.

« Je tiens à remercier HBO Max et Warner Brothers pour ce geste courageux de soutenir les artistes et de permettre à leurs véritables visions de se réaliser. Aussi, un merci spécial à tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement SnyderCut pour en avoir fait une réalité », a déclaré Snyder. dans le communiqué de presse, s’adressant directement aux Snyderbronies. Et Snyder avait un allié, un Snyderbrony à l’intérieur de Warner Bros lui-même, dans Warner Media Entertainment et Direct-to-Consumer Chairman Robert Greenblatt, sho a ajouté: « Depuis que je suis arrivé ici il y a 14 mois, le chant de #ReleaseTheSnyderCut a été un battement de tambour quotidien dans nos bureaux et boîtes de réception. Eh bien, les fans ont demandé, et nous sommes ravis de finalement livrer. À la fin de la journée , il s’agit vraiment d’eux et nous sommes ravis de pouvoir publier la vision ultime de Zack pour ce film en 2021. Cela n’aurait jamais pu se produire sans le travail acharné et les efforts combinés des équipes de HBO Max et Warner Bros. Pictures. «

Malgré le refus des désirs de Snyderbronies pour toutes ces années, tout d’un coup, tout le monde chez Warner Bros saute dans le train de Snyder Cut, avec HBO Max Chief Content Officer et président de TNT, TBS et truTV Kevin Reilly en disant: « Lorsque Zack et Debbie ont partagé la vision extraordinaire de l’endroit où Zack voulait emmener Justice League, mon équipe et nos homologues de Warner Bros. se sont donné pour mission de résoudre les nombreux problèmes qui se dressaient sur le chemin. Merci au partenariat avec Warner Bros. et la poursuite incessante de toute l’équipe WarnerMax, nous sommes en mesure de livrer ce moment incroyablement excitant pour Zack, les fans et HBO Max. «

Even Warner Bros Pictures Group Président Toby Emmerich a déclaré: « Grâce aux efforts de nombreuses personnes, nous sommes ravis de proposer aux fans cette version très attendue de Ligue de justice. Cela semble être le bon moment pour partager l’histoire de Zack, et HBO Max est la plate-forme idéale pour cela. Nous sommes ravis que les planètes créatives se soient alignées, ce qui nous a permis de #ReleaseTheSnyderCut. «

Emmerich a raison. Les temps sont sombres en ce moment, et nous avons besoin d’une version de Ligue de justice comme si ce n’était pas plus sombre pour tout contrer. Enfin, cette version verra la lumière sombre du jour. Enfin, la vision de Zack Snyder sera réalisée. Enfin, Snyderbronies sera confirmé. Enfin, Warner Bros sortira la Snyder Cut of Justice League. Enfin, le mot « booyah » peut perdre la connotation négative qu’il a pris depuis que Whedon l’a utilisé pour écraser la vie de la vision de Snyder il y a quatre ans. Et juste à temps aussi, car quel meilleur moment pour l’utiliser? Booyah.

