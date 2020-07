Pas un, pas deux, mais trois smartphones Nokia pourraient faire leurs débuts à l’IFA 2020

HMD Global travaille actuellement sur plusieurs smartphones et un nouveau rapport de Nokiamob suggère que trois d’entre eux pourraient faire une apparition officielle à l’événement virtuel IFA 2020 début septembre.

Nokia 2.4

Assis à l’extrémité inférieure de la gamme pourrait être un nouveau modèle appelé «Nokia Wolverine» dans HMD Global. Quand il arrivera sur les étagères plus tard cette année, cependant, il pourrait être connu comme l’entrée de gamme Nokia 2.4.

Cet appareil, selon les informations fournies aujourd’hui, comportera un écran cranté de 6,5 pouces couplé à une caméra selfie de 5 mégapixels. Ces fonctionnalités elles-mêmes pourraient être sauvegardées par le chipset MediaTek Helio P22 qui a déjà été utilisé dans le Redmi Note 9.

On attend également 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne en standard et une grande batterie de 4500 mAh. Si cette configuration de stockage n’est pas suffisante, une variante avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage serait en préparation.

Le smartphone devrait être complété par une configuration à double caméra à l’arrière composée d’un vivaneau principal de 13 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Cela peut être visualisé dans l’image d’accompagnement.

Nokia 6.3 et Nokia 7.3

Le premier devrait intégrer le Snapdragon 675 ou le Snapdragon 730 et un système à quatre caméras.

Ce dernier, en revanche, serait en cours de test avec et sans prise en charge du réseau 5G. Selon certaines rumeurs, un autre système à quatre caméras, tout comme la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon série 700.