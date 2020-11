Pas un combat de boxe d’exposition dit Billy Dib

« C’est censé être une exposition! »

Les mots célèbres de l’entraîneur d’Apollo Creed, Tony « Duke » Evers, dans Rocky IV ont longtemps été l’une des lignes les plus célèbres de la série de films emblématiques. Alors que Creed se fait frapper par Drago, Evers saute au centre du ring à la fin du tour pour protéger son combattant et crache du venin sur le gâteau de boeuf russe et ses entraîneurs pour avoir donné à Creed un passage à tabac pendant ce qui était censé être un non- combat compétitif.

Alors que les légendes de la boxe Mike Tyson, 54 ans, et Roy Jones Jr, 51 ans, s’y engagent dans ce qui est censé être un combat d’exhibition dimanche après-midi (AEDT), des règles strictes ont été mises en place pour s’assurer que la vie n’imite pas l’art. en vacances de Thanksgiving aux États-Unis.

La California State Athletic Commission a décidé que les deux combattants porteraient des gants de 12 onces au lieu des gants de 10 onces que les poids lourds portent normalement.

Mike Tyson montre sa transformation physique (Instagram)

La quantité de force utilisée par les deux combattants a été une source de discorde, avec le directeur exécutif de la Commission Andy Foster, déclarant que le combat ressemblait plus à une session de « combat dur » que chaque homme se battant pour se mettre mutuellement d’assommement.

S’il y a un renversement ou si un combattant est blessé, l’autre ne pourra pas essayer de l’achever.

« On a dit que c’était une exposition mais ce ne serait pas une exposition », a déclaré l’ancien double champion du monde Billy Dib à Wide World of Sports. «Je pense que Mike va essayer d’assommer Roy Jones pour être honnête.

«Comment pouvez-vous évaluer la force de votre coup de poing? Mike Tyson ne peut pas mesurer la force de son coup de poing.

«Vous pensez que si Roy frappe Mike avec un bon tir, Mike va rester là et lui sourire? Il va essayer de lui faire tomber la tête.

Le dernier combat de Roy Jones Jr remonte à 2018 (Getty)

« Je ne pense pas que vous allez voir un espar très contrôlé. Si vous savez quelque chose sur la boxe américaine et que vous voyez des combattants s’entraîner aux États-Unis, c’est généralement ouvert et agressif. »

Tyson et Jones Jr. ont rejeté les restrictions en promettant d’aller au bout des huit tours de deux minutes. Le combat ne sera pas marqué mais une équipe d’anciens champions servira de juges célèbres à partir d’un endroit éloigné.

Les anciens champions WBC Vinny Pazienza, Chad Dawson et le Hall of Famer Christy Martin feront les honneurs, tous les juges choisissant simplement un gagnant plutôt que de marquer les tours 10-9 ou 10-8.

À la fin du combat, aucun score ne sera annoncé, les deux hommes ayant les mains levées tout en recevant une ceinture chacun.

Bien que le combat ne soit pas jugé comme un combat approprié, Tyson et Jones repartiront avec une belle silhouette pour leurs problèmes.

Selon Yahoo Sports, Kevin Iole Tyson devrait gagner 13 millions de dollars australiens, Jones Jr. rentrant chez lui avec 4 millions de dollars australiens.

Pour Tyson, ce sera son premier match de boxe depuis 2005, et il n’a pas gagné de combat depuis 2003, tandis que le dernier combat de Jones Jr était en 2018, marquant une victoire par décision unanime contre Scott Sigmon.

Mike Tyson frappe Kevin McBride lors de leur combat de 2005 à Washington. (Getty)

Le dernier combat de Tyson a stupéfié le monde de la boxe lorsqu’il a quitté avant le début du septième round dans un combat rapproché contre le compagnon Kevin McBride.

Le personnage légendaire a subi des problèmes juridiques et financiers à la fin de sa carrière et a déclaré à l’époque qu’il n’acceptait le défi que pour une journée de paie et n’était pas intéressé par la boxe à l’époque.

La fin inutile de sa carrière a ouvert la voie à son retour selon Dib, la plupart des combattants aspirant à redresser les torts du passé.

« En fin de compte, c’est du divertissement, mais je pense que vous verrez un meilleur Tyson que ce que vous avez vu à la fin de sa carrière. Il n’était pas motivé à l’époque; il l’est maintenant et il travaille dur », a déclaré Dib.

«Quand tu es un combattant, c’est quelque chose qui est en toi pour toujours. Je le sais moi-même et je sais ce que ressentent ces gars.

« Quand je me suis éloigné un peu de la boxe, le désir était brûlant et je sais qu’ils ressentent la même chose. Chaque fois que je vois des combats à la télé, cela me donne envie de me battre.

« Ils sont hors du jeu depuis longtemps, mais Mike a créé cette croyance pour donner une autre chance aux anciens. »