Pas seul ici est encore un autre court métrage effrayant de David F. Sandberg – / Film

David F. Sandberg est de retour, faisant encore un autre court métrage d’horreur sous verrouillage. Sandberg, directeur de Shazam! et plus, déjà publié Ombre dans des conditions de quarantaine, et son dernier, Pas seul ici, maintient la tendance. Comme Ombreet plusieurs autres shorts de Sandberg, il présente la femme et la collaboratrice de Sandberg Lotta Losten être traqué par une sorte de force surnaturelle. Mais Pas seul ici change un peu le format, avec des résultats effrayants.

Pas seul ici

David F. Sandberg et Lotta Losten ne sont pas étrangers aux courts métrages d’horreur. Ils en ont fait un tas, et presque tous présentent Losten errant dans la maison du couple dans l’obscurité. Bien sûr, vous pourriez appeler cela répétitif, mais Sandberg parvient à apporter des astuces cool et beaucoup d’ambiance à chaque court métrage. Et avec Pas seul ici, les choses sont un peu différentes.

D’une part, il y a une narration de voix off (de Losten) à travers le tout – quelque chose que le short n’a pas utilisé auparavant. Pour un autre, même si vous pourriez pense vous savez où cela va sur la base des autres courts métrages de Sandberg, il y a plus que quelques surprises qui vont vous surprendre. C’est juste un autre exemple de la qualité de Sandberg dans ce genre de chose.

En ce qui concerne ces courts métrages tournés à la maison, Sandberg télécharge souvent une vidéo de suivi expliquant comment le court métrage a été réalisé – il en a fait une pour Ombre – alors j’espère qu’il en fera un aussi. Plus souvent qu’autrement, je trouve la réalisation de vidéos encore plus agréable que les courts métrages eux-mêmes, car il est amusant de voir comment Sandberg peut créer un court-métrage efficace avec un budget nul et sans véritable équipe à proprement parler.

Sur le plan du long métrage, Sandberg a Shazam 2 alignés, et c’est très bien. Mais j’espère qu’il reviendra également à l’horreur des longs métrages, car il a un tel talent.

Articles sympas du Web: