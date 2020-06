Pas le temps de mourir n’arrive plus tôt que prévu

Comme tous les autres projets de tournage, No Time To Die sort était également suspendu en raison de la crise de la pandémie de coronavirus. Le film devait sortir en avril 2020, puis repoussé au 25 novembre 2020.

Bien que les créateurs soient enfin de retour avec une date fixe, sortez le film aux États-Unis le 20 novembre et le 12 novembre au Royaume-Uni. Dans l’un des comptes Twitter de James Bond, les dates de sortie ont été abandonnées.

Le retour de vieux amis dans NO TIME TO DIE.

Dans les cinémas 12 novembre UK, 20 novembre US. pic.twitter.com/GkXugGEAba

Quelle est l’intrigue du film?

No Man To Die suit l’histoire d’un type nommé Valdo Obruchev, qui a été enlevé. L’officier de la CIA Felix Leiter s’approche de James Bond pour aider à briser l’affaire. James Bond doit faire face au plus grand danger du monde pour sauver Valdo, le scientifique, avant que tout ne s’écroule.

Pas le temps de mourir: Starcast

La distribution vedette du film comprend:

PAS LE TEMPS DE MOURIR

Daniel Craig comme James Bond

Rami Malek comme Safin

Léa Seydoux en tant que Dr. Madeleine Swann

Lashana Lynch comme Nomi

Ben Whishaw comme Q

Naomie Harris en tant que Eve Moneypenny

Jeffrey Wright comme Felix Leiter

Christoph Waltz comme Ernst Stavro Blofeld

Ralph Fiennes comme M

Ana de Armas comme Paloma

Rory Kinnear comme Bill Tanner

Dali Benssalah comme Prim

David Dencik comme Valdo Obruchev

Billy Magnussen comme Logan Ash

Avons-nous une remorque?

La réponse est un grand oui. Nous avons une bande-annonce de No Time To Die. Prendre plaisir!

Y aura-t-il une suite?

En ce qui concerne la suite, nous n’avons aucune information sur la suite. Cependant, les fans voudraient sûrement voir plus de James Bond, donc une suite est particulière. On peut s’attendre à une nouvelle de la deuxième partie après la sortie de la première partie.

Nous vous informerons dès que toute information concernant la suite de No Time To Die apparaîtra jusque-là restez à l’écoute de THE NATION ROAR.