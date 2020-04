Pas le temps de mourir Le réalisateur Cary Fukunaga parle de Bond – / Film

Il nous reste encore quelques mois avant de voir Daniel Craig’le dernier film de James Bond, Pas le temps de mourir. Mais quand tout le monde pensait que ce film sortait en avril, le réalisateur Cary Fukunaga s’est assis pour une entrevue avec la cinéaste Miranda July et a parlé de tout le travail acharné qui a été consacré à la création d’un film Bond. Il a également parlé des contributions de Phoebe Waller-Bridge au script, et de sa propre idée folle de faire la fin de Spectre un rêve.

Dans une nouvelle interview amusante avec Miranda July au Interview Magazine, Cary Fukunaga s’est ouvert sur la Pas le temps de mourir, le dernier film de Bond. Selon le réalisateur, la réalisation du film était un travail presque ininterrompu pendant une année entière, et cela lui a fait des ravages. «Pendant le tournage, j’ai l’impression d’avoir arrêté de bouger en tant qu’animal et de devenir lentement une sorte d’objet inanimé», dit-il. « Je pouvais sentir mon corps se déformer. » Heureusement, il a l’impression d’être revenu à la normale maintenant.

Cette interview a été réalisée avant que la date de sortie du film ne soit retardée en raison du coronavirus, et il y a un extrait intéressant où Fukunaga parle de la façon dont il souhaite avoir encore plus de temps pour travailler sur le film:

«Nous allions initialement sortir le film en novembre, mais lorsque Danny Boyle a quitté le projet et que je suis entré à bord, il y a eu une réinitialisation complète. Nous l’avons donc repoussé au mois de mars, puis je me battais pour le repousser encore plus loin, car je ne pensais tout simplement pas que nous avions suffisamment de temps pour le terminer. Quelque chose que je n’avais pas réalisé, jusqu’à présent, c’est à quel point les studios ont avancé à l’avance ces fenêtres pour que leurs films sortent, afin de leur donner les meilleures chances d’avoir un bon box-office. »

Bien sûr, comme nous le savons tous maintenant, le cinéaste fait finir par avoir encore plus de temps pour travailler sur le film en raison du retard. Mais dans un commentaire plus récent, Fukunaga a affirmé que le film était, en fait, prêt à aller et qu’il ne faisait aucun travail supplémentaire sur lui. « Certaines personnes m’ont demandé cela et bien que plus de temps aurait été agréable, nous avons dû poser nos crayons lorsque nous avons terminé notre fenêtre de post-production, ce qui était heureusement avant que COVID ne ferme tout le reste », a déclaré le directeur.

Ailleurs dans l’interview, Fukunaga parle du travail de Phoebe Waller-Bridge sur le script. July demande si Waller-Bridge a été spécifiquement impliquée pour rendre le dernier film Bond plus féministe, mais Fukunaga dit que ce n’est pas le cas:

«Eh bien, tout d’abord, Barbara Broccoli, l’une des principales productrices, est soit la première ou la deuxième productrice la plus performante. Le féminisme est quelque chose qu’elle tourne lentement depuis des décennies. L’inclusion d’un nouvel agent féminin 00 venait de Barbara. Je n’ai découvert qu’en travaillant avec elle qu’elle voulait faire un spin-off de Jinx, qui est le personnage de Halle Berry dans Meurs un autre jour. Les personnages féminins du film, qui ils sont et ce qu’ils représentent, étaient certainement quelque chose que Barbara avait déjà en tête. Et Phoebe – qui est un écrivain brillant quel que soit son sexe, mais écrit des personnages féminins vraiment amusants et plus étoffés que quiconque en ce moment – a apporté beaucoup d’idées sur la façon de rendre les personnages que nous avions déjà beaucoup plus intéressants . «

Peut-être que la partie la plus intéressante de l’interview survient lorsque Fukunaga révèle une idée qu’il avait qui ferait le troisième acte entier de Spectre, et les deux premiers actes de Pas le temps de mourir un rêve. «J’avais une idée que ce film pourrait tous se dérouler dans l’antre du méchant du dernier film. Il y a cette scène[dans[inSpectre]où une aiguille entre dans la tête de James Bond, ce qui est censé lui faire tout oublier, puis il s’échappe miraculeusement par une bombe de montre », explique le réalisateur. «Et puis lui et Léa [Seydoux] faire sauter la place, et continuer pour sauver la journée. Je me disais: «Et si tout jusqu’à la fin de l’acte deux était dans sa tête?» »

Cette idée n’a jamais dépassé le «et si?» stade, mais je suis sûr que beaucoup de gens seraient bien d’apprendre que la plupart desSpectre ne s’est pas réellement produit.

Pas le temps de mourir ouvre 25 novembre.

