« Pas encore au zénith »

Le jeune SV Ried Marco Grüll est courtisé par Red Bull Salzburg et SK Rapid Wien, entre autres. Lors du match de dimanche contre le Hütteldorfer, l’ailier a une fois de plus montré ses qualités avec une passe décisive et le but gagnant, ce qui pourrait attirer davantage de parties intéressées.

L’entraîneur « remplaçant » Gerhard Schweitzer voulait quitter l’église du village: « J’ai vu quelque chose à 2-2, ce n’était pas si bon. Nous avons obtenu le but. Mais il a bien joué ses forces, je pense à l’aide et le dernier (but) était une super contre-attaque. Nous sommes encore loin de notre zénith, il y a une pierre à broyer. Il y a beaucoup de travail, c’est le début », a déclaré le joueur de 57 ans à Ciel.

Sera-t-il plus difficile de tenir Grüll après de telles performances? Schweitzer a une opinion claire sur le futur proche: « Je lui conseillerais d’éteindre le téléphone portable (à cause des conseillers). Ensuite, je cimenterais et améliorerais les performances – éventuellement avec plus d’objectifs et ensuite voir ce qui sortira. »



Grüll, 22 ans, a disputé 55 matchs avec les « Vikings » et a contribué 22 coups sûrs et 26 passes décisives.