Pas de surprise ici: OnePlus Nord aura un écran OLED

Le OnePlus Nord proposera un écran OLED, la marque dévoilée sur les réseaux sociaux.

Cela continuerait la tendance de l’adoption OLED qui a commencé avec le OnePlus X.

OnePlus avait précédemment déclaré que tous les futurs téléphones offriraient au moins un affichage à 90 Hz.

La sortie du OnePlus Nord est prévue pour bientôt, et la firme a maintenant révélé que cet appareil poursuivra la tradition de la livraison de panneaux OLED.

Les téléphones OnePlus proposent des écrans OLED depuis le OnePlus X de 2015, offrant des noirs profonds et une consommation d’énergie inférieure dans certains scénarios. Ce n’est donc pas vraiment une surprise de voir que le prochain téléphone offrira également la technologie d’écran.

Les écrans OLED permettent également l’utilisation de capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran, et nous n’avons vu aucun scanner d’empreintes digitales physique sur aucune des images taquinées par OnePlus jusqu’à présent. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le OnePlus Nord aura également une authentification à l’écran.

OnePlus n’a pas publié d’autres détails d’écran pour le prochain appareil, mais la société a déclaré l’année dernière que tous les futurs téléphones offriraient au moins un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Nous nous attendons donc également à un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur le téléphone. Une image taquine indique également une configuration de caméra à double selfie dans une découpe en forme de pilule.

La marque chinoise avait précédemment confirmé un chipset Snapdragon 765G et une stabilisation optique de l’image sur l’appareil photo principal. Pendant ce temps, les fuites indiquent une configuration de caméra quadruple 48MP et une configuration selfie 32MP + 8MP. Vous pouvez consulter plus de rumeurs OnePlus Nord sur le lien précédent et plus de couverture OnePlus ci-dessous.