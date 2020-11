Pas de Suárez et Busquets alors que l’Atlético accueille Barcelone en Espagne – Football

Barcelone et l’Atlético Madrid se rencontreront dans le championnat espagnol samedi après avoir subi des revers lors de la trêve internationale. L’Atlético, qui a une chance d’ouvrir une avance de neuf points sur son rival catalan, sera privé de l’attaquant Luis Suárez pour le match au stade Wanda Metropolitano. Suárez aurait affronté son ancien club pour la première fois, mais il a été testé positif au coronavirus alors qu’il était en service avec l’équipe nationale de l’Uruguay.

Un deuxième test mercredi a également été positif, l’obligeant à rester isolé. Le milieu de terrain nouvellement signé de l’Atlético, Lucas Torreira, a également été testé positif avec l’équipe nationale uruguayenne et ne sera pas disponible non plus.

Barcelone, quant à lui, sera sans Sergio Busquets, blessé alors qu’il jouait avec l’équipe nationale espagnole.

Il y avait eu beaucoup de battage médiatique autour de la rencontre de Suárez avec Barcelone, qui a laissé l’attaquant partir pendant l’intersaison après que l’entraîneur Ronald Koeman soit arrivé pour réorganiser l’équipe.

Cependant, tout n’est pas négatif pour l’Atlético. Certains joueurs de l’équipe ont bien fait avec leurs équipes nationales pendant la pause, dont Jorge «Koke» Resurrección, Renan Lodi et João Félix.

Koke a aidé l’Espagne à battre l’Allemagne 6-0, tandis que Lodi a joué dans la victoire 2-0 du Brésil contre l’Uruguay et Félix a marqué un but dans la victoire 3-2 du Portugal contre la Croatie.

« Nous allons arriver pour ce match très motivés », a déclaré Félix. «Nous connaissons tous Barcelone, ils aiment garder la possession et ils nous feront courir plus que d’habitude. Mais si nous jouons notre jeu, nous aurons un grand match. Ce sont les matches que nous aimons jouer, contre de bonnes équipes, contre de grands joueurs.

Barcelone avait également plusieurs joueurs en mission internationale, dont Lionel Messi avec l’Argentine.

Messi est retourné en Espagne mercredi et s’est évanoui après avoir été interrogé sur les critiques adressées à lui par un ancien agent de son coéquipier Antoine Griezmann.

« Pour être honnête, je suis un peu fatigué de toujours être le problème de tout dans ce club », a déclaré Messi.

Il s’est également plaint d’avoir à se soumettre à une inspection par les agents des impôts espagnols dans l’avion à son arrivée.

La Real Sociedad mène la ligue avec 20 points, trois de plus que la troisième place de l’Atlético et neuf de plus que la huitième place de Barcelone. L’Atlético et Barcelone ont cependant deux matchs en cours.

La Real Sociedad se rend à Cadix, sixième, dimanche, tandis que Villarreal, deuxième, à deux points de la tête, accueille le Real Madrid samedi.

Madrid est à la quatrième place avec 16 points et a un match en main. Les champions en titre ont également reçu de mauvaises nouvelles lors de la trêve internationale lorsque le capitaine Sergio Ramos s’est blessé à la jambe droite lors de la déroute de l’Allemagne en Espagne en Ligue des Nations mardi.

L’autre défenseur central de Madrid, Raphael Varane, a été blessé alors qu’il jouait pour la France.

Lors d’autres matches ce week-end, Séville accueille le Celta Vigo en difficulté samedi et Valence rend visite à Alavés dimanche.

