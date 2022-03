Pas de saison 3 pour Les Baby-sitters : Netflix annule la série après 2 saisons

Il est temps de raccrocher le téléphone dans la chambre de Claudia pour de bon. Netflix a annulé Les Baby-sitters après seulement deux saisons, malgré son accueil positif. Cette décision intervient cinq mois après la première de la deuxième saison de la série sur la plateforme.

Les Baby-sitters, qui est basée sur la série de romans populaires d’Ann M. Martin intitulée Le Club des Baby-sitters, est centrée sur un groupe d’amies au collège qui créent et gèrent un service de baby-sitting tout en faisant face aux difficultés de la vie. La série a reçu des critiques positives pour sa légèreté et sa représentation des relations adolescentes au sein du groupe de filles.

Alors que Netflix ne publie généralement pas de données d’audience détaillées pour la plupart de ses titres, la deuxième saison s’est classée à la neuvième place du classement mondial des 10 meilleures séries en langue anglaise du diffuseur pendant une semaine complète après sa sortie, du 11 au 17 octobre. En revanche, elle n’a pas figuré dans la liste des 10 meilleures séries de Netflix pour les États-Unis ni en France.

« Je voulais faire partie du monde créé par Ann M. Martin depuis l’âge de 7 ans, et pendant deux saisons incroyables, j’ai pu le faire », a déclaré la créatrice et directrice de la série, Rachel Shukert, dans un communiqué.

« C’était un rêve devenu réalité. Bien que j’aie le cœur brisé de ne pas revenir à Stoneybrook pour 20 saisons supplémentaires, je suis très fière de l’incroyable série que nos acteurs et notre équipe ont créée et de la façon dont elle a apporté joie et réconfort à tant de personnes au moment où elles en avaient le plus besoin. Merci à Walden Media et à Netflix de nous donner l’opportunité de présenter Kristy, Claudia, Stacey, Mary Anne, Dawn, Jessi et Mallory à une nouvelle génération de fans qui, je le sais, les aimeront autant que nous pour les années à venir. »

Les Baby-sitters | Bande-annonce officielle VOSTFR | NETFLIX FRANCE

Lire cette vidéo sur YouTube

La série met en vedette Sophie Grace dans le rôle de Kristy Thomas, Momona Tamada dans le rôle de Claudia Kishi, Shay Rudolph dans le rôle de Stacey McGill, Malia Baker dans le rôle de Mary Anne Spier, Kyndra Sanchez dans le rôle de Dawn Schafer (Xochitl Gomez jouait ce rôle dans la première saison), Vivian Watson dans le rôle de Mallory Pike et Anais Lee dans le rôle de Jesse Ramsey. Alicia Silverstone joue le rôle de la mère de Kristy, Elizabeth, et Mark Feuerstein joue le rôle du fiancé et futur mari d’Elizabeth, Watson Brewer.

Walden Media produit Les Baby-sitters avec l’aide des producteurs exécutifs Shukert, Lucia Aniello, Michael De Luca, Lucy Kitada, Sascha Rothchild, Martin et Naia Cucukov, Ben Forrer et Frank Smith de Walden Media.