Pas de saison 3 pour Another Life : Netflix annule la série de science-fiction

Katee Sackhoff est Starbuck dans Battlestar Galactica et Bo-Katan dans l’univers Star Wars, où, selon les rumeurs, elle devrait même avoir sa propre série après son apparition dans The Mandalorian. Cela ne peut donc pas lui faire de mal d’avoir à nouveau un peu plus de temps dans son emploi du temps. En effet, la série de science-fiction actuelle de Sackhoff a été annulée. Après la saison 2, c’est la fin de Another Life sur Netflix.

Une série Netflix de mauvaise qualité ?

C’était pourtant un miracle que Another Life ait eu droit à une deuxième saison. Car les évaluations de la première saison ont été catastrophiques. Seules 6% de toutes les critiques examinées par Rotten Tomatoes ont une tendance positive. Pour le public régulier, ce chiffre est tout de même de 59%, mais ce n’est pas non plus un très bon pourcentage.

Il est difficile de dire si la saison 2 était aussi mauvaise que la précédente, car la presse spécialisée ne s’y est plus intéressée et les critiques sont donc rares. Et les notes du public, qui se sont nettement améliorées par rapport à la saison 1, ne fournissent pas de données fiables, car tous ceux qui trouvent la série mauvaise ont de toute façon dû la quitter depuis longtemps.

Apparemment, la saison 2 de Another Life n’a pas non plus été assez bonne pour rassembler suffisamment de téléspectateurs devant leurs écrans. Katee Sackhoff elle-même a fait ses adieux sur Twitter aux fans de la série, qui existent malgré toutes les critiques :

I’d like to thank everyone single person who watched & supported Another Life on @netflix To our crew & cast thank you for always working so hard & being prepared. I wish we could do more seasons but sadly it’s just not in the cards 🚀 See you on the next adventure ❤️ Love Niko — Katee Sackhoff (@kateesackhoff) February 21, 2022

« Je voudrais remercier chaque personne qui a regardé et soutenu Another Life sur Netflix. A notre équipe et à notre casting : merci d’avoir toujours travaillé si dur et d’être toujours prêts. J’aimerais que nous puissions faire d’autres saisons, mais ce n’est malheureusement pas possible. Nous nous verrons lors de notre prochaine aventure. Avec tout mon amour, Niko »

Mais ça parlait de quoi Another Life ?

L’astronaute Niko Breckinridge (Katee Sackhoff) embarque avec de nombreuses autres personnes à bord du vaisseau spatial Salvare, à la recherche d’extraterrestres. En effet, un OVNI d’origine mystérieuse a atterri sur Terre et, au même moment, le mari de Niko, le scientifique Erik Wallace (Justin Chatwin), enquête sur ce phénomène.