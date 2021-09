Pas de saison 2 pour Le Jeu de la Dame, c’est désormais officiel

Le réalisateur du Jeu de la Dame, Scott Frank, a exclu la possibilité d’une deuxième saison de la série à succès de Netflix. La série, basée sur le livre du même nom paru en 1983, suivait la prodige orpheline Beth Harmon, incarnée par Anna Taylor-Joy, qui gravit les échelons du monde des échecs tout en luttant contre sa dépendance à la drogue et à l’alcool. Se déroulant dans les années 1950 et 1960, il mettait également en vedette Harry Melling et Thomas Brodie-Sangster. Sortie en octobre de l’année dernière, elle est devenue la mini-série la plus regardée de Netflix.

La série a également été un succès critique, souligné par son succès aux Primetime Emmy Awards d’hier soir. Le réalisateur et showrunner Scott Frank a remporté le prix de la meilleure réalisation pour une série limitée ou un film. Les prix ne se sont pas arrêtés là : La série a également surmonté une rude concurrence, avec des séries comme WandaVision, I May Destroy You et The Underground Railroad, pour remporter le prix de la meilleure mini-série série ou anthologique. Seule la série The Crown, qui a remporté sept prix, a fait mieux pour le palmarès de Netflix. Avec le succès commercial et critique, une deuxième saison pouvait donc sembler inévitable.

Cependant, lors d’un entretien avec Deadline, un Emmy dans chaque main, le showrunner Scott Frank a mis un terme à tout espoir d’une deuxième saison. Bien qu’il soit “désolé de décevoir qui que ce soit”, il estime qu’ils ont “raconté l’histoire qu’ils voulaient raconter”. Il a précisé qu’il était “terrifié” à l’idée que s’ils continuaient, ils “ruineraient ce que nous avons déjà raconté”. Vous pouvez lire l’intégralité de la citation ci-dessous :

“Je suis vraiment désolé. Je déteste décevoir qui que ce soit, mais non. J’ai l’impression que nous avons raconté l’histoire que nous voulions raconter, et je m’inquiète – laissez-moi le dire autrement – je suis terrifié à l’idée que si nous essayons d’en raconter plus, nous ruinerions ce que nous avons déjà raconté.”

La nouvelle sera une déception pour les nombreux fans de la série, et peut-être aussi pour la star Anna Taylor-Joy, qui a précédemment déclaré qu’elle sauterait sur l’occasion de travailler à nouveau avec l’équipe de Le Jeu de la dame, ce qui a été souligné par le producteur exécutif William Horberg après le spectacle. Mais ce ne serait pas la première fois qu’une série de streaming à succès s’éteindrait sur une note positive après une seule saison. Damon Lindelof, scénariste et showrunner de Watchmen, qui a remporté le prix de la meilleure mini série l’an dernier, a lui aussi estimé qu’il avait raconté l’histoire qu’il voulait raconter en une seule saison et a décidé de partir sur une bonne note.

Cependant, tout le monde n’est pas aussi fan de la série. La vraie championne d’échecs Nona Gaprindashvili, qui est mentionnée dans le dernier épisode de la série comme n’ayant jamais affronté de joueurs d’échecs masculins, poursuit la série Netflix pour diffamation : en fait, Gaprindashvili a souvent affronté des adversaires masculins. Mais si les fans ne seront pas satisfaits de l’approche d’une saison et de sa fin, ils peuvent se rassurer : même si on ne reverra pas la Beth de Taylor-Joy à l’échiquier, la même équipe d’auteurs, de réalisateurs et d’acteurs pourrait retravailler ensemble, mais sur une nouvelle histoire. Bien que la série soit terminée sur le petit écran, les fans pourront voir Harmon revenir en dehors de l’écran, puisqu’une adaptation musicale du Jeu de la Dame est en cours de développement à Broadway.