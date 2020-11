Pas de Galaxy Note 21, mais au moins Samsung prévoit de sortir le Galaxy Z Fold 3 tôt

Galaxy Z Fold 2

Le calendrier de sortie phare de Samsung était auparavant extrêmement prévisible, avec une nouvelle entrée de la série Galaxy S prévue pour le printemps et les extensions de la famille Galaxy Note se produisant chaque automne comme sur des roulettes pendant de nombreuses années consécutives.

Mais alors le révolutionnaire Le Galaxy Fold est arrivé, et en plus de repousser les limites des conceptions de smartphone conventionnelles, le dispositif pliable menaçait d’avoir un impact sur l’attrait des produits haut de gamme plus «grand public» de ses fabricants. Alors qu’il était immédiatement clair que Samsung avait encore beaucoup de travail à faire avant de viser son (Z) Fold puis Z Flip files d’attente aux masses, il n’a pas fallu longtemps pour réaliser que l’entreprise finirait par faire face à une décision difficile.

Le maintien et la mise à niveau d’un total de quatre familles de combinés haut de gamme sur une base annuelle est une tâche difficile, même pour le plus grand fournisseur de smartphones au monde, ce qui signifie qu’une marque phare pourrait devoir disparaître … dès l’année prochaine.

Le Galaxy Z Fold 3 pourrait venir tôt au lieu du Galaxy Note 21

Cela marquerait presque certainement la fin d’une ère commencée en 2011, car Samsung est susceptible d’enterrer la série Galaxy Note pour de bon si c’était effectivement le cas. décide de ne pas publier un Note 21 en 2021.

Galaxy Note 20 Ultra

Fait intéressant, le géant de la technologie prévoit de lancer le Galaxy Z Fold 3 en juin 2021, ce qui serait peu de temps après l’annonce d’août et les débuts commerciaux de septembre. prédécesseur incroyablement bien examiné cette année. Bien sûr, le trio Galaxy S21 est également censé voir la lumière du jour moins d’un an après la famille S20, donc d’une certaine manière, la sortie précoce de Z Fold 3 est parfaitement logique.



Samsung Galaxy Note 20 Ultra

En revanche, il faut se demander ce que Samsung compte faire entre juin et la fin de l’année prochaine sur le front phare si un Note 21 ne vient pas. Évidemment, il est trop tôt pour faire des prédictions fermes, mais il y a aussi un Galaxy Z Flip 2 dans le pipeline, ainsi qu’un mystérieux Galaxy Z Fold S qui pourrait être encore plus flexible et polyvalent que ses cousins.

Le S Pen intégré n’est peut-être pas la seule grande nouveauté

Contrairement à ce qui précède Galaxy S21 Ultra, qui devrait prend en charge mais n’inclut pas de stylet en standard, le Galaxy Z Fold 3 devrait être livré avec un support S Pen dédié. Naturellement, cela signifie que vous n’aurez pas à payer de supplément pour l’accessoire d’écriture et de dessin toujours pratique, mais en même temps, cela soulève un problème de prix majeur.





En plus d’ajouter simplement un emplacement pour S Pen et une technologie de numérisation à l’écran pour la reconnaissance réelle du stylet, Samsung doit réviser et améliorer la conception de cette année. Galaxy Z Fold 2 pour que sa suite reste pliable tout en résistant aux rayures de l’écran.

Le Galaxy Z Fold 2 n’est pas livré avec le support du stylet

Entrez dans la deuxième itération Ultra Thin Glass (UTG), qui aurait déjà passé les tests de la société pour la flexibilité, la durabilité à long terme et la résistance aux rayures S Pen. Ce qui n’est pas encore réglé, c’est si le Galaxy Z Fold 3 sera ou non le premier appareil de Samsung à intégrer La technologie UDC (Under Display Camera) également.

Il y a encore des inquiétudes concernant les performances d’un selfie shooter intégré à l’écran du téléphone, et si le « résultat final affecte négativement l’expérience utilisateur », Samsung pourrait finalement se contenter d’une autre caméra frontale logée dans un trou. La société a apparemment envisagé d’utiliser un jeu de tir pop-up motorisé avant de juger UDC prêt pour les heures de grande écoute, mais cela ne se produit probablement pas en raison de «pannes fréquentes».